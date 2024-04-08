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«Пермские медведи» не смогли одержать победу на чемпионате России по гандболу

«Пермские медведи» не смогли одержать победу на чемпионате России по гандболу

8 апреля 2024, 05:56
Фото: ГК «Пермские медведи»
13–14 апреля спортивный клуб выступит на «Финале четырех» в СК имени Сухарева.

ГК «Пермские медведи» не смог одержать победу на предварительном этапе мужского чемпионата России по гандболу среди команд Суперлиги. Итог матча — 30:34. Информация об этом появилась в официальном сообществе пермского спортивного клуба. Так, армейцы заняла первое место, в то время как пермские гандболисты заняли четвертое место.

Теперь ГК «Пермские медведи» выступят на «Финале четырех» в СК имени Сухарева в Перми 13–14 апреля. Полуфинал состоится 13 апреля, а 14 — соревнования за первое и третье место. На мероприятии по результатам жеребьевки пройдут спортивные состязания следующих команд: «Чеховские медведи» (Чехов) — ЦСКА (Москва); «Пермские медведи» (Пермь) — СКИФ (Краснодар).

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