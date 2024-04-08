«Пермские медведи» не смогли одержать победу на чемпионате России по гандболу

ГК «Пермские медведи» не смог одержать победу на предварительном этапе мужского чемпионата России по гандболу среди команд Суперлиги. Итог матча — 30:34. Информация об этом появилась в официальном сообществе пермского спортивного клуба. Так, армейцы заняла первое место, в то время как пермские гандболисты заняли четвертое место.