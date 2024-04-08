Пермский экс-чиновник вошел в ряды федерального министерства

Родился Александр Хотулев 6 июня 1995 года в Москве. В 2016 году окончил МГУ имени Ломоносова по направлению «Экономика», в 2018 — магистратуру МГУ имени Ломоносова по направлению «Международные отношения», в 2021 году — аспирантуру МГУ имени Ломоносова по направлению «Политические науки и регионоведение». В 2017 по 2019 годы Хотулев был консультантом-референтом губернатора Пермского края. После этого до 2020 года был заместителем директора Департамента секретариата аппарата Правительства Прикамья. С 2020 года Александр Хотулев занимал должность Помощника Министра экономического развития РФ.