Пермский экс-чиновник вошел в ряды федерального министерства

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Бывший чиновник правительства Пермского края Александр Хотулев с 17 января текущего года занял должность начальника оперативного управления Министерства экономического развития РФ. На информацию на сайте ведомства обратил внимание «Ъ-Прикамье».
Управление несет ответственность за распоряжение федеральным имуществом, которое закреплено за Минэкономразвития России на праве оперативного управления. Ведомство является одним из трех подразделений Минэка, которое подчиняется министру.
Родился Александр Хотулев 6 июня 1995 года в Москве. В 2016 году окончил МГУ имени Ломоносова по направлению «Экономика», в 2018 — магистратуру МГУ имени Ломоносова по направлению «Международные отношения», в 2021 году — аспирантуру МГУ имени Ломоносова по направлению «Политические науки и регионоведение». В 2017 по 2019 годы Хотулев был консультантом-референтом губернатора Пермского края. После этого до 2020 года был заместителем директора Департамента секретариата аппарата Правительства Прикамья. С 2020 года Александр Хотулев занимал должность Помощника Министра экономического развития РФ.
На данный момент Александр Хотулев является Действительным государственным советником РФ 3 класса.