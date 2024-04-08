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Posted Вчера, 16:39

Published Вчера, 16:39

Modified Вчера, 16:41

Updated Вчера, 16:41

«Пермский марафон» вошёл в число лучших беговых событий России

«Пермский марафон» вошёл в число лучших беговых событий России

8 апреля 2024, 16:39
Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина
Забег получил диплом в номинации «Устойчивое развитие».

Платформа RussiaRunning в честь своего 10-летия отметила лучшие беговые события России. В их число вошёл «Пермский марафон», сообщил в своём telegram-канале мэр Перми Эдуард Соснин.

«Пермский марафон» получил диплом в номинации «Устойчивое развитие». Награждение состоялось в рамках XVI конференции организаторов проекта Всероссийской федерации лёгкой атлетики «Национальное беговое движение» в Сочи.

Рейтинг на RussiaRunning формируется экспертами в результате оценки по множеству критериев. Среди них:

  • Медицинское сопровождение и безопасность события — «Пермский марафон» получил оценку 9,7 из 10.
  • Организация соревновательной трассы — 9,8.
  • Компетентность, отзывчивость персонала — 9,9.
  • Организация зон стартово-финишного городка — 9,7.
  • Качество медалей — 9,8.
  • Информационная поддержка мероприятия — 9,7.

Регистрация на «Пермский марафон» проходит на сайте RussiaRunning. Событие с 2020 года входит в международный рейтинг соревнований по версии World Athletics, а в России находится в тройке лучших (по результатам уступает Чемпионату России по марафону и «Московскому марафону»).

В 2024 году «Пермский марафон» пройдёт 7 и 8 сентября.

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#Спорт#Пермь#Марафон#Пермский марафон
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