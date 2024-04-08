«Пермский марафон» вошёл в число лучших беговых событий России

Posted Вчера, 16:39
Published Вчера, 16:39
Modified Вчера, 16:41
Updated Вчера, 16:41
Платформа RussiaRunning в честь своего 10-летия отметила лучшие беговые события России. В их число вошёл «Пермский марафон», сообщил в своём telegram-канале мэр Перми Эдуард Соснин.
«Пермский марафон» получил диплом в номинации «Устойчивое развитие». Награждение состоялось в рамках XVI конференции организаторов проекта Всероссийской федерации лёгкой атлетики «Национальное беговое движение» в Сочи.
Рейтинг на RussiaRunning формируется экспертами в результате оценки по множеству критериев. Среди них:
Регистрация на «Пермский марафон» проходит на сайте RussiaRunning. Событие с 2020 года входит в международный рейтинг соревнований по версии World Athletics, а в России находится в тройке лучших (по результатам уступает Чемпионату России по марафону и «Московскому марафону»).
В 2024 году «Пермский марафон» пройдёт 7 и 8 сентября.