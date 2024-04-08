Пермский штаб писателя Захара Прилепина откроется 9 апреля

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:59
В Перми 9 апреля откроется штаб писателя Захара Прилепина. «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на анонс мероприятия пишет, что в нем примут участие советник писателя Игорь Манохин и руководитель пермского штаба Игорь Гладнев (бывший министр культуры Прикамья). Штаб расположился на улице 25 Октября, 105.
Приоритетным направлением штаба станет гуманитарная миссия — сбор и доставка посылок для участников СВО и мирных жителей. Также штаб должен обращать внимание на региональные проблемы, проводить расследования по волнующим темам, помогать людям, которые будут обращаться за помощью.
Первый штаб писателя был открыт в Нижнем Новогороде, сейчас действует 27 штабов. Сам Прилепин не посетит открытие штаба, однако в этом году планируется большое турне писателя по всем штабам.
В мае 2023 года Захар Прилепин пережил покушение. Автомобиль, в которой ехал писатель, взорвали. Водитель погиб на месте, а писатель получил травмы.