Пермскую чиновницу третий раз осудили за загрызенную собаками пенсионерку

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Ленинский районный суд в третий раз вынес приговор действующей чиновнице мэрии Ольге Муравьевой. Как передает из зала суда журналист Properm.ru, судья Анна Казакова признала сотрудницу управления экологии администрации Перми виновной в преступной халатности, которая привела к тому, что пермячку загрызли собаки.
Муравьевой назначили полтора года лишения свободы условно. На это же время ей запретили работать в государственных организациях и органах местного самоуправления.
Государственный обвинитель Наталья Аверьянова просила в прениях назначить три года в колонии поселении. Такого же наказания прокуратура добивалась дважды при рассмотрениях дела в суде. Муравьева виновной в случившемся себя не считает.
Пермский краевой суд вслед за первой инстанцией дважды оправдывал чиновницу по делу о халатности, однако прокуратура дважды обращалась в кассационный суд, который отправлял дело на новое рассмотрение. Надзорное ведомство напомнило, что 8 октября 2019 года на улице Фрезеровщиков, 86 женщину загрызла стая собак, 29 ноября того же года на улице Смирнова, 67 бродячие собаки напали на мальчика, причинив ему тяжкие травмы.
Муравьеву в течение трех лет пытаются привлечь к ответственности за халатность. Сама чиновница отмечала, что пенсионерку в 2020 году загрызли собаки из-за несовершенства законодательства. Чиновницу требуют отправить в колонию на три года.
Уголовное преследование Муравьевой началось с того, как утром 28 марта 2020 года на улице Клыкова в микрорайоне Висим было обнаружено искусанное собаками тело женщины. Поскольку обязанности по регулированию численности бродячих животных возложены на должностных лиц МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек», то в работе ведомства были найдены нарушения, которые по мнению следствия и привели к трагическим событиям. Муравьева — руководитель одного из отделов управления экологии и природопользования администрации Перми, на момент ЧП она возглавляла ведомство в статусе исполняющего обязанности.