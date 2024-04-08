Пермскую чиновницу третий раз осудили за загрызенную собаками пенсионерку

Уголовное преследование Муравьевой началось с того, как утром 28 марта 2020 года на улице Клыкова в микрорайоне Висим было обнаружено искусанное собаками тело женщины. Поскольку обязанности по регулированию численности бродячих животных возложены на должностных лиц МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек», то в работе ведомства были найдены нарушения, которые по мнению следствия и привели к трагическим событиям. Муравьева — руководитель одного из отделов управления экологии и природопользования администрации Перми, на момент ЧП она возглавляла ведомство в статусе исполняющего обязанности.