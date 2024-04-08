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Published Сегодня, 04:34

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Updated Сегодня, 10:03

Пермскую чиновницу третий раз осудили за загрызенную собаками пенсионерку

Пермскую чиновницу третий раз осудили за загрызенную собаками пенсионерку

8 апреля 2024, 04:34
Фото: properm.ru
Прокуратура дважды добивалась возвращения уголовного дела в отношении чиновницы пермской мэрии на новое рассмотрение в первой инстанции.

Ленинский районный суд в третий раз вынес приговор действующей чиновнице мэрии Ольге Муравьевой. Как передает из зала суда журналист Properm.ru, судья Анна Казакова признала сотрудницу управления экологии администрации Перми виновной в преступной халатности, которая привела к тому, что пермячку загрызли собаки.

Муравьевой назначили полтора года лишения свободы условно. На это же время ей запретили работать в государственных организациях и органах местного самоуправления.

Государственный обвинитель Наталья Аверьянова просила в прениях назначить три года в колонии поселении. Такого же наказания прокуратура добивалась дважды при рассмотрениях дела в суде. Муравьева виновной в случившемся себя не считает.

Пермский краевой суд вслед за первой инстанцией дважды оправдывал чиновницу по делу о халатности, однако прокуратура дважды обращалась в кассационный суд, который отправлял дело на новое рассмотрение. Надзорное ведомство напомнило, что 8 октября 2019 года на улице Фрезеровщиков, 86 женщину загрызла стая собак, 29 ноября того же года на улице Смирнова, 67 бродячие собаки напали на мальчика, причинив ему тяжкие травмы.

Муравьеву в течение трех лет пытаются привлечь к ответственности за халатность. Сама чиновница отмечала, что пенсионерку в 2020 году загрызли собаки из-за несовершенства законодательства. Чиновницу требуют отправить в колонию на три года.

Уголовное преследование Муравьевой началось с того, как утром 28 марта 2020 года на улице Клыкова в микрорайоне Висим было обнаружено искусанное собаками тело женщины. Поскольку обязанности по регулированию численности бродячих животных возложены на должностных лиц МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек», то в работе ведомства были найдены нарушения, которые по мнению следствия и привели к трагическим событиям. Муравьева — руководитель одного из отделов управления экологии и природопользования администрации Перми, на момент ЧП она возглавляла ведомство в статусе исполняющего обязанности.

Чиновницу из мэрии требуют отправить в колонию на 3 года за нападение собак на пермяков
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