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Пермяк лишился 155 тысяч рублей после поездки на арендованной машине

Пермяк лишился 155 тысяч рублей после поездки на арендованной машине. Что он сделал

8 апреля 2024, 06:20
Фото: ideogram.ai

Пермяк лишился 155 тысяч рублей после поездки на арендованной машине

Мужчина сел за руль в состоянии легкого опьянения.

28-летнего пермяка оштрафовали после поездки на автомобиле каршеринговой компании. По данным ГУ ФССП России по Пермскому краю, мужчина арендовал автомобиль у сервиса Яндекс.Драйв в Москве. Ночью его остановили силовики. Тест показал, что водитель был пьян. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей и отобрали права на полтора года.

После этого в суд обратились представители каршеринга. В своим иске они сослались на то, что мужчина нарушил несколько пунктов договора аренды — пьяным сел за руль, был задержан полицейскими. За это сервис его оштрафовал на 155 тыс. рублей через суд.

Мужчина не стал добровольно выплачивать деньги, поэтому приставы сняли их с банковского счета нарушителя.

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