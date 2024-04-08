Пермяк лишился 155 тысяч рублей после поездки на арендованной машине. Что он сделал

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:24
28-летнего пермяка оштрафовали после поездки на автомобиле каршеринговой компании. По данным ГУ ФССП России по Пермскому краю, мужчина арендовал автомобиль у сервиса Яндекс.Драйв в Москве. Ночью его остановили силовики. Тест показал, что водитель был пьян. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей и отобрали права на полтора года.
После этого в суд обратились представители каршеринга. В своим иске они сослались на то, что мужчина нарушил несколько пунктов договора аренды — пьяным сел за руль, был задержан полицейскими. За это сервис его оштрафовал на 155 тыс. рублей через суд.
Мужчина не стал добровольно выплачивать деньги, поэтому приставы сняли их с банковского счета нарушителя.