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Пермяки дистанционно сделали более 3 миллионов платежей на сумму 14,2 миллиарда

Пермяки дистанционно сделали более 3 миллионов платежей на сумму 14,2 миллиарда

8 апреля 2024, 04:22
Фото: 1MI
У жителей края есть удалённый доступ к почти 4 миллионам банковских счетов.

За минувший год жители Пермского края совершили дистанционно, в том числе через интернет и мобильные устройства, 3,2 млн платежей на сумму 14,2 млрд рублей. Такие данные приводит Отделение Пермь Банка России.

Количество банковских счетов физических лиц, к которым есть дистанционный доступ, в Прикамье составило почти 4 млн единиц. Это 35% от всех банковских счетов жителей региона.

Расширению дистанционного банковского обслуживания способствуют удобство использования цифровых платежных сервисов и привлекательные условия, подчеркивают в Отделениии Банка России по Пермскому краю.

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#Экономика#Статистика#Банк россии#Онлайн#Банк
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