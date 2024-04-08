Пермяки дистанционно сделали более 3 миллионов платежей на сумму 14,2 миллиарда

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
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Updated Сегодня, 04:24
За минувший год жители Пермского края совершили дистанционно, в том числе через интернет и мобильные устройства, 3,2 млн платежей на сумму 14,2 млрд рублей. Такие данные приводит Отделение Пермь Банка России.
Количество банковских счетов физических лиц, к которым есть дистанционный доступ, в Прикамье составило почти 4 млн единиц. Это 35% от всех банковских счетов жителей региона.
Расширению дистанционного банковского обслуживания способствуют удобство использования цифровых платежных сервисов и привлекательные условия, подчеркивают в Отделениии Банка России по Пермскому краю.