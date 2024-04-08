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Posted Вчера, 15:23

Published Вчера, 15:23

Modified Вчера, 15:25

Updated Вчера, 15:25

Пермяков предупреждают о сильном снеге, гололедице и дожде

Пермяков предупреждают о сильном снеге, гололедице и дожде

8 апреля 2024, 15:23
Фото: 1MI
В этой связи растёт риск аварий, пожаров и ДТП.

В Пермском крае завтра, 9 апреля, ожидаются неблагоприятные погодные явления: дождь, снег, сильный снег, гололедица на дорогах. Об этом предупреждает краевой минтербез.

По данным Пермского ЦГМС в регионе ночью и утром в отдельных районах ожидается гололедица на дорогах, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, по северу в отдельных районах прогнозируется сильный снег. Днем прогнозируются небольшие осадки: дождь, а по северу мокрый снег.

Из-за неблагоприятных погодных явлений возможны аварии на системах ЖКХ, рост ДТП и техногенных пожаров.

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#Происшествия#Погода#Неблагоприятные метеоусловия#Неблагоприятные условия#Неблагоприятные погодные условия
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