Пермяков предупреждают о сильном снеге, гололедице и дожде

По данным Пермского ЦГМС в регионе ночью и утром в отдельных районах ожидается гололедица на дорогах, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, по северу в отдельных районах прогнозируется сильный снег. Днем прогнозируются небольшие осадки: дождь, а по северу мокрый снег.