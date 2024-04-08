Пермяков предупреждают о сильном снеге, гололедице и дожде

Posted Вчера, 15:23
Published Вчера, 15:23
Modified Вчера, 15:25
Updated Вчера, 15:25
В Пермском крае завтра, 9 апреля, ожидаются неблагоприятные погодные явления: дождь, снег, сильный снег, гололедица на дорогах. Об этом предупреждает краевой минтербез.
По данным Пермского ЦГМС в регионе ночью и утром в отдельных районах ожидается гололедица на дорогах, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, по северу в отдельных районах прогнозируется сильный снег. Днем прогнозируются небольшие осадки: дождь, а по северу мокрый снег.
Из-за неблагоприятных погодных явлений возможны аварии на системах ЖКХ, рост ДТП и техногенных пожаров.