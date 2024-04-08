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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Полное затмение Солнца произойдет 8 апреля

8 апреля 2024, 07:02
8 апреля произойдет полное затмение Солнца. Однако россияне не смогут наблюдать это явление. Полная фаза затмения будет видна в Мексике, США, Канаде и на некоторых островах в Атлантическом и Тихом океанах.

Затмение начнется в 19:39 по московскому времени и закончится в 22:55. Максимальная фаза затмения составит 1,029 и наступит в 21:17, продлится она около 4 минут и 28 секунд. Общая продолжительность затмения превысит пять часов, с 18:42 до 23:52 по московскому времени. Однако в России затмение не будет видно, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Небольшие фазы затмения также будут видны в Южной Америке и на западе Европы.

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