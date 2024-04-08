Полное затмение Солнца произойдет 8 апреля

Затмение начнется в 19:39 по московскому времени и закончится в 22:55. Максимальная фаза затмения составит 1,029 и наступит в 21:17, продлится она около 4 минут и 28 секунд. Общая продолжительность затмения превысит пять часов, с 18:42 до 23:52 по московскому времени. Однако в России затмение не будет видно, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».