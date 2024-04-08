Потепление до +13° и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
Modified Сегодня, 02:54
Updated Сегодня, 02:54
Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на ближайшую неделю. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», температура ожидается выше нормы на 2…2,5°. Теплее всего будет в четверг и пятницу, когда отклонение от нормы будет до 5…6°, однако поднимется сильный ветер.
Погода по дням:
По предварительному прогнозу, в выходные ожидается выход промежуточного гребня, вместе с ним придут прояснение и похолодание. Ночью температура может опуститься до -10°, днем +1…+6°. Дождей станет меньше, скорость ветра снизится.