Потепление до +13° и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на ближайшую неделю. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», температура ожидается выше нормы на 2…2,5°. Теплее всего будет в четверг и пятницу, когда отклонение от нормы будет до 5…6°, однако поднимется сильный ветер.