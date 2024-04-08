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В Пермском крае на неделе с 8 по 12 апреля потеплеет до +13°

Потепление до +13° и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

8 апреля 2024, 02:51
Фото: properm.ru

В Пермском крае на неделе с 8 по 12 апреля потеплеет до +13°

Самыми теплыми днями недели будут четверг и пятница.

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на ближайшую неделю. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», температура ожидается выше нормы на 2…2,5°. Теплее всего будет в четверг и пятницу, когда отклонение от нормы будет до 5…6°, однако поднимется сильный ветер.

Погода по дням:

  • 8 апреля — дождь, мокрый снег, днем +1…+6°;
  • 9 апреля — дождь, мокрый снег, ночью -2…+3°, днем +3…+8°;
  • 10 апреля — продолжатся дождь и мокрый снег, ночью -4…+1°, днем +4…+9°;
  • 11 апреля — местами небольшой дождь, ночью -4…+1°, днем потеплеет до +8…+13°, ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с;
  • 12 апреля — небольшой дождь, ночью 0…+5°, днем +7…+12°, ветер 8-13 м/с с порывами до 18 м/с.

По предварительному прогнозу, в выходные ожидается выход промежуточного гребня, вместе с ним придут прояснение и похолодание. Ночью температура может опуститься до -10°, днем +1…+6°. Дождей станет меньше, скорость ветра снизится.

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#Пермь#Погода
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