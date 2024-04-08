Раскрыта неожиданная причина появления морщин и вторых подбородков

Posted Вчера, 18:05
Published Вчера, 18:05
Modified Вчера, 18:07
Updated Вчера, 18:07
Стоматолог Лилия Кузьменкова объяснила, что инфекции и воспаление в полости рта могут распространиться на кожу лица, особенно на щеки и подбородок. Воспаление десен, вызванное гингивитом или пародонтитом, может привести к проблемам с кожей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Чтобы решить эту проблему, эксперт рекомендует обратиться к стоматологу для выявления основной причины и лечения. Обычно это включает профессиональную гигиену полости рта и лечение воспаления десен и кариеса.
Изменение прикуса также может вызвать проблемы с лицом. Исправление прикуса оказывает комплексное воздействие на лицо, уменьшая морщины и второй подбородок. Когда прикус исправлен и зубы выровнены, нагрузка на мягкие ткани лица уменьшается.
Это помогает уменьшить напряжение в области губ и складок возле носа, что приводит к уменьшению морщин. Кроме того, исправление прикуса поддерживает соседние ткани, такие как кожа и мышцы лица, предотвращая их опущение из-за старения.
Неправильный прикус, когда нижняя челюсть слегка отстает, может вызывать появление второго подбородка даже у стройных и молодых людей.