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Posted Вчера, 18:05

Published Вчера, 18:05

Modified Вчера, 18:07

Updated Вчера, 18:07

Раскрыта неожиданная причина появления морщин и вторых подбородков

8 апреля 2024, 18:05
Некоторые проблемы с внешностью могут быть вызваны неожиданными причинами. Например, морщины, прыщи и второй подбородок часто связаны с проблемами в полости рта.

Стоматолог Лилия Кузьменкова объяснила, что инфекции и воспаление в полости рта могут распространиться на кожу лица, особенно на щеки и подбородок. Воспаление десен, вызванное гингивитом или пародонтитом, может привести к проблемам с кожей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Чтобы решить эту проблему, эксперт рекомендует обратиться к стоматологу для выявления основной причины и лечения. Обычно это включает профессиональную гигиену полости рта и лечение воспаления десен и кариеса.

Изменение прикуса также может вызвать проблемы с лицом. Исправление прикуса оказывает комплексное воздействие на лицо, уменьшая морщины и второй подбородок. Когда прикус исправлен и зубы выровнены, нагрузка на мягкие ткани лица уменьшается.

Это помогает уменьшить напряжение в области губ и складок возле носа, что приводит к уменьшению морщин. Кроме того, исправление прикуса поддерживает соседние ткани, такие как кожа и мышцы лица, предотвращая их опущение из-за старения.

Неправильный прикус, когда нижняя челюсть слегка отстает, может вызывать появление второго подбородка даже у стройных и молодых людей.

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