Раскрыта неожиданная причина появления морщин и вторых подбородков

Стоматолог Лилия Кузьменкова объяснила, что инфекции и воспаление в полости рта могут распространиться на кожу лица, особенно на щеки и подбородок. Воспаление десен, вызванное гингивитом или пародонтитом, может привести к проблемам с кожей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».