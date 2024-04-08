РЭО: Регоператорам из 9 субъектов грозит штраф за невнесенные сведения во ФГИС УТКО

Posted Вчера, 16:14
Published Вчера, 16:14
Modified Вчера, 16:14
Updated Вчера, 16:14
Как сообщает 56orb.ru, в частях 13 и 14 статьи 8.2 КоАП РФ прописано максимальное наказание за несвоевременное добавление данных в систему — штраф до 150 тысяч рублей.
Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев назвал ФГИС УТКО логичным продолжением электронной модели федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Благодаря такому сервису РЭО получает почти 100%-ный сквозной контроль за перемещением мусора с момента его попадания на контейнерную площадку и до периода его переработки либо отправления на свалку. Система заработала 1 декабря 2023 года. До 1 января 2024 года субъектам и участникам рынка было поручено заполнить все обязательные поля статистической отчетности. С этой же даты была запущена плановая работа системы. Абсолютное большинство успели внести данные, но некоторые все-таки не смогли управиться в заявленные сроки.
Материалы по нарушениям регоператоров, работающих в Архангельской и Самарской областях, переданы на рассмотрение в Генеральную прокуратуру РФ. Проверка вносимых в систему ФГИС УТКО сведений проводится регулярно. На сегодняшний день изучается информация регоператоров по Астраханской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областям, Краснодарскому и Пермскому краям, Республике Адыгее и прочих. Если будут выявлены какие-либо нарушения, материалы также передадут в компетентные органы для привлечения к ответственности.
Замглавы ППК «РЭО» Евгений Карелов рассказал, что в общем по России деятельность в системе ФГИС УТКО стартовала достаточно результативно, и теперь регоператоры занесли уже более 93% сведений о своей работе. С момента запуска в работу системы ФГИС УТКО Российский экологический оператор непрерывно консультирует регоператоров по вопросам пользования таким сервисом.
Для удобства региональных операторов и других поставщиков информации на сайте РЭО представлены видеоуроки, функционирует служба поддержки.