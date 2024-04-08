РЭО: Регоператорам из 9 субъектов грозит штраф за невнесенные сведения во ФГИС УТКО

Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев назвал ФГИС УТКО логичным продолжением электронной модели федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Благодаря такому сервису РЭО получает почти 100%-ный сквозной контроль за перемещением мусора с момента его попадания на контейнерную площадку и до периода его переработки либо отправления на свалку. Система заработала 1 декабря 2023 года. До 1 января 2024 года субъектам и участникам рынка было поручено заполнить все обязательные поля статистической отчетности. С этой же даты была запущена плановая работа системы. Абсолютное большинство успели внести данные, но некоторые все-таки не смогли управиться в заявленные сроки.