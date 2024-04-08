Рыбаки в Прикамье хвастаются добытым за выходные уловом

А Алексею повезло с судаком. «Сезон открыт, рыба поймана, кайф от поклевок и борьбы получен», — радуется мужчина. Он рассказал, что много рыбы сходит с крючка, однако это не помешало поймать судаков весом 2,4, 1,56 и 1 кг, а также налима весом 1,7 кг.