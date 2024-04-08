Рыбаки в Прикамье хвастаются добытым за выходные уловом

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Круглый год заядлые рыбаки и новички-любители «тихой» охоты выезжают на реки Пермского края за уловом. В социальной сети «ВКонтакте» даже образовалось местное сообщество любителей, где они хвастаются добытой рыбой, — «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае». Properm.ru делятся подборкой маленьких побед рыболовов.
По словам жителя Прикамья Александра, улов на Чусовой, в районе деревни Гари получился небогатым — «кошкина радость». Мужчина также отметил, что скоро будет проблематично выйти на лед, но сейчас толщина льда составила примерно 40 см.
Женщины-любители рыбалки встречаются реже, однако в Прикамье они тоже ездят. Притом аж из Удмуртии. «Нытва (пруд). Ловят далеко не все, лед почти метровый, но несколько рыб уговорились», — пишет Наталья.
Сергей совершил очередной выезд за налимом, в Краснокамск. Судя по отчету, ему повезло немного меньше. «Ловил на червя, с 20:30 до 24:00, брать начал после 22:00, три холостых поклевки мимо», — рассказал он в сообществе.
А Алексею повезло с судаком. «Сезон открыт, рыба поймана, кайф от поклевок и борьбы получен», — радуется мужчина. Он рассказал, что много рыбы сходит с крючка, однако это не помешало поймать судаков весом 2,4, 1,56 и 1 кг, а также налима весом 1,7 кг.