properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Рыбалка в Пермском крае в 2024 году: улов и рассказы любителей

Рыбаки в Прикамье хвастаются добытым за выходные уловом

8 апреля 2024, 08:48
Фото: vk.com/bandarpk

Рыбалка в Пермском крае в 2024 году: улов и рассказы любителей

Скоро начнется нерестовый период, и рыбалка будет запрещена.

Круглый год заядлые рыбаки и новички-любители «тихой» охоты выезжают на реки Пермского края за уловом. В социальной сети «ВКонтакте» даже образовалось местное сообщество любителей, где они хвастаются добытой рыбой, — «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае». Properm.ru делятся подборкой маленьких побед рыболовов.

По словам жителя Прикамья Александра, улов на Чусовой, в районе деревни Гари получился небогатым — «кошкина радость». Мужчина также отметил, что скоро будет проблематично выйти на лед, но сейчас толщина льда составила примерно 40 см.

Фото: vk.com/bandarpk

Женщины-любители рыбалки встречаются реже, однако в Прикамье они тоже ездят. Притом аж из Удмуртии. «Нытва (пруд). Ловят далеко не все, лед почти метровый, но несколько рыб уговорились», — пишет Наталья.

Фото: vk.com/bandarpk

Сергей совершил очередной выезд за налимом, в Краснокамск. Судя по отчету, ему повезло немного меньше. «Ловил на червя, с 20:30 до 24:00, брать начал после 22:00, три холостых поклевки мимо», — рассказал он в сообществе.

Фото: vk.com/bandarpk

А Алексею повезло с судаком. «Сезон открыт, рыба поймана, кайф от поклевок и борьбы получен», — радуется мужчина. Он рассказал, что много рыбы сходит с крючка, однако это не помешало поймать судаков весом 2,4, 1,56 и 1 кг, а также налима весом 1,7 кг.

Фото: vk.com/bandarpk
Читайте также:
Рыбакам рассказали, где и когда нельзя ловить рыбу в Пермском краеПочему нельзя рыбачить в охранной зоне ЛЭП в Прикамье? Разъясняет ЕДДССтало известно, как пермяки будут отдыхать в майские праздники в 2024 году
#Общество#Пермь#Рыбалка#Рыбаки#Хобби
Подпишитесь
Журналистку из Чайковского суд оставил в СИЗО
Сегодня, 11:41
В Пермском крае началось половодье. Как к нему подготовиться
Сегодня, 09:18
В Перми открылась первая итальянская столовая с оливковым мороженым
Сегодня, 10:36
«Не хочется верить!». Ушла из жизни глава пермского ФСПИ «Содействие» Нина Самарина
Сегодня, 11:15
В Перми цена десятка яиц опустилась ниже 100 рублей
Сегодня, 09:19
Очередного экс-начальника колонии для осужденных силовиков в Чусовом отправили в СИЗО
Сегодня, 08:29
"