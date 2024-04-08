С 20 апреля в Пермском крае начинается пожароопасный сезон

Согласно приказу, пожароопасный сезон вводится на основании схода снежного покрова в южных территориях края с учетом сложившимся метеоусловий прошедших лет. Планируется организовать дежурство ответственных лиц за лесными хозяйствами управления охраны, защиты и надзора лесов Минприроды Пермского края. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника ведомства.