С 20 апреля в Пермском крае начинается пожароопасный сезон

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В апреле в ряде округов Прикамья начинается пожароопасный сезон. Информация об этом появилась в приказе, размещенном на сайте регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
С 20 апреля открывается пожароопасный сезон 2024 года на территории Добрянского, Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Чайковского и Юсьвинского лесничеств Пермского края.
Неделей позже, с 27 апреля, пожароопасный сезон будет открыт в следующих лесничествах: Березниковское, Вайское, Веслянский, Гайнский, Горнозаводское, Кизеловское, Колвинское, Косинское, Кочевское, Красновишерское, Соликамское, Чердынское, Чусовское и Юрлинское.
Согласно приказу, пожароопасный сезон вводится на основании схода снежного покрова в южных территориях края с учетом сложившимся метеоусловий прошедших лет. Планируется организовать дежурство ответственных лиц за лесными хозяйствами управления охраны, защиты и надзора лесов Минприроды Пермского края. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника ведомства.