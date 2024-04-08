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С 20 апреля в Пермском крае начинается пожароопасный сезон

С 20 апреля в Пермском крае начинается пожароопасный сезон

8 апреля 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney
Введение пожароопасного сезона связано со сходом снега в южных территориях региона с учетом сложившимся метеоусловий прошлых лет.

В апреле в ряде округов Прикамья начинается пожароопасный сезон. Информация об этом появилась в приказе, размещенном на сайте регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

С 20 апреля открывается пожароопасный сезон 2024 года на территории Добрянского, Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Чайковского и Юсьвинского лесничеств Пермского края.

Неделей позже, с 27 апреля, пожароопасный сезон будет открыт в следующих лесничествах: Березниковское, Вайское, Веслянский, Гайнский, Горнозаводское, Кизеловское, Колвинское, Косинское, Кочевское, Красновишерское, Соликамское, Чердынское, Чусовское и Юрлинское.

Согласно приказу, пожароопасный сезон вводится на основании схода снежного покрова в южных территориях края с учетом сложившимся метеоусловий прошедших лет. Планируется организовать дежурство ответственных лиц за лесными хозяйствами управления охраны, защиты и надзора лесов Минприроды Пермского края. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника ведомства.

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#Экология#Пермский край#Министерство природных ресурсов#Лесное хозяйство#Охрана лесов#Минприрода#Пожароопасный период#Округи Прикамья#Лесничества#Сход снежного покрова#Метеоусловия#Организация дежурства
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