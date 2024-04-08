Сегодня Землю накроет полное солнечное затмение

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 06:54
Сегодня, 8 апреля, в некоторых странах можно будет увидеть полное солнечное затмение. По данным пермского астроклуба «Телескоп», астрономическое явление проявится в акватории Тихого океана, Мексике, США и Канаде. Частые фазы затмения можно также понаблюдать в Южной Америке, Гренландии, Исландии, Уэльсе и на севере Испании.
В акватории Тихого океана тень Луны «упадет» на Землю в 16 часов 38 минут и 58 секунд по всемирному времени. Тень на материке будет уже в 18:09, а максимальная фаза затмения настанет в 18:17. На севере Мексики редкое астрономическое явление продлится 4 минуты 26 секунд. В следующий раз полное солнечное затмение можно будет наблюдать в 2026 году.