Сегодня Землю накроет полное солнечное затмение

В акватории Тихого океана тень Луны «упадет» на Землю в 16 часов 38 минут и 58 секунд по всемирному времени. Тень на материке будет уже в 18:09, а максимальная фаза затмения настанет в 18:17. На севере Мексики редкое астрономическое явление продлится 4 минуты 26 секунд. В следующий раз полное солнечное затмение можно будет наблюдать в 2026 году.