Сибиряк убил соседа, заступаясь за родственницу

Дядя пострадавшей решил защитить девушку и пришел поговорить с подозреваемым. Однако, разговор принял негативный оборот, после чего бывший спортсмен напал на него с ножом. Пострадавший скончался от полученных травм. Бывшего боксера задержала полиция, и в настоящее время ведется следствие по факту убийства.