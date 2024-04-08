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Posted Вчера, 20:04

Published Вчера, 20:04

Modified Вчера, 20:04

Updated Вчера, 20:04

Сибиряк убил соседа, заступаясь за родственницу

8 апреля 2024, 20:04
В Новосибирске возникла трагическая ситуация, в результате которой мужчина погиб от ножевых ранений.

Как сообщают свидетели, бывший спортсмен пошел в магазин, где работала родственница погибшего. Вел себя неадекватно, что вызвало замечание девушки. В ответ на это он нанес ей удар в лицо, пишет sibdepo.ru.

Дядя пострадавшей решил защитить девушку и пришел поговорить с подозреваемым. Однако, разговор принял негативный оборот, после чего бывший спортсмен напал на него с ножом. Пострадавший скончался от полученных травм. Бывшего боксера задержала полиция, и в настоящее время ведется следствие по факту убийства.

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