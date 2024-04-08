Сибиряк убил соседа, заступаясь за родственницу

Posted Вчера, 20:04
Published Вчера, 20:04
Modified Вчера, 20:04
Updated Вчера, 20:04
Как сообщают свидетели, бывший спортсмен пошел в магазин, где работала родственница погибшего. Вел себя неадекватно, что вызвало замечание девушки. В ответ на это он нанес ей удар в лицо, пишет sibdepo.ru.
Дядя пострадавшей решил защитить девушку и пришел поговорить с подозреваемым. Однако, разговор принял негативный оборот, после чего бывший спортсмен напал на него с ножом. Пострадавший скончался от полученных травм. Бывшего боксера задержала полиция, и в настоящее время ведется следствие по факту убийства.