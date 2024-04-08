Собаке-космонавту в Чайковском районе установлен памятник. Что известно о Звездочке

Ежегодно 12 апреля во всем мире отмечается День космонавтики. Именно в этот день, в 1961 году советский летчик Юрий Гагарин стал первым в истории человеком, вылетевшем на околоземную орбиту на борту космического корабля «Восток-1». Но полет Гагарина не состоялся бы, если бы не прошедший за 18 дней до этого запуск собаки Звездочки в космос.