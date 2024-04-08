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Одна из первых собак-космонавтов 55 лет назад приземлилась в Чайковском районе

Собаке-космонавту в Чайковском районе установлен памятник. Что известно о Звездочке

8 апреля 2024, 12:38
Фото: сайт Чайковского историко-художественного музея

Одна из первых собак-космонавтов 55 лет назад приземлилась в Чайковском районе

Звездочка была не первой собакой, отправленной в космос, однако сумела войти в историю.

Ежегодно 12 апреля во всем мире отмечается День космонавтики. Именно в этот день, в 1961 году советский летчик Юрий Гагарин стал первым в истории человеком, вылетевшем на околоземную орбиту на борту космического корабля «Восток-1». Но полет Гагарина не состоялся бы, если бы не прошедший за 18 дней до этого запуск собаки Звездочки в космос.

25 марта 1961 года вместе со Звездочкой на борту находился манекен по имени Иван Иванович. Во время полета он был запланировано катапультирован, пишет Naked Science. Сам полет прошел удачно, и аппарат с собакой приземлился в районе деревни Карша Пермской области. Звездочка выжила благодаря пилоту Ижевского авиаотряда Льву Оккельману, который неоднократно летал в неблагоприятных условиях на низких высотах. Пилот вызвался найти собаку, напоил и обогрел ее.

Лев Оккельман, пилот Ижевского авиаотряда:

— Собачка совсем освоилась, ласковая такая. Но я понял, что она хочет пить. Еда-то у нее была, тубы там какие-то, а вот воды не было. Тогда я зачерпнул пригоршню снега и поднес ей — она весь снег слизала.

В честь полета собаки Звездочки у бывшей взлетной полосы старого Ижевского аэродрома установлен памятник. Он представляет собой открытый спусковой аппарат, из люка которого выглядывает собака-дворняжка. На металлической скульптуре выгравирована история собаки-космонавта и имена специалистов, проложивших дорогу в космос (всего 50 фамилий). Текст продублирован на азбуке Брайля для незрячих людей.

Фото: russia.travel
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