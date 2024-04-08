Сотрудники филиала «Азот» приняли участие в Дне бегуна

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В Березниках в легкоатлетическом манеже «Темп» прошел очередной этап корпоративной спартакиады филиала «Азот». Сотрудники и ветераны предприятия приняли участие в забегах на спринтерские дистанции.
Женщинам предстояло преодолеть 200 метров, мужчинам — 300. Лучшее время среди женщин показала Елизавета Мальцева из КСЦ «Азот» — 30,07 сек. У мужчин быстрее всех был Сергей Рат — 42,27 сек.
«День бегуна» ежегодно открывает череду легкоатлетических стартов. Результаты идут в зачет корпоративной спартакиады. Она проходит в 19 различных дисциплинах. Легкая атлетика, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, футзал, шахматы и другие.
Беговые дисциплины, наравне с лыжным спортом, являются ключевыми направлениями в организации спортивно-массового досуга для сотрудников «Уралхима». Специалисты компании состоят в спортивных сообществах «Уралхим Run Factory» и «Уралхим Ski Factory». Посещают тренировки, коллективно участвуют в региональных и федеральных спортивных стартах, таких как Пермский международный марафон. Курируют тренировочный процесс профессиональные спортсмены и квалифицированный тренерский состав.
Екатерина Ожиганова, начальник отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
„Легкоатлетический забег между подразделениями нашего предприятия — это один из самых массовых этапов корпоративной спартакиады филиала „Азот“. Для сотрудников это не только возможность заявить о своих спортивных достижениях, но и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, обменяться опытом. Участвуют спортсмены с разным уровнем подготовки. Есть разрядники, занимавшиеся спортом в юности, есть и обычные любители бега. По итогам всех забегов формируется сборная команда предприятия. Она будет представлять филиал „Азот“ на 79 традиционной эстафете г. Березники, посвященной Дню Победы».