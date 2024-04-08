Сотрудники филиала «Азот» приняли участие в Дне бегуна

Беговые дисциплины, наравне с лыжным спортом, являются ключевыми направлениями в организации спортивно-массового досуга для сотрудников «Уралхима». Специалисты компании состоят в спортивных сообществах «Уралхим Run Factory» и «Уралхим Ski Factory». Посещают тренировки, коллективно участвуют в региональных и федеральных спортивных стартах, таких как Пермский международный марафон. Курируют тренировочный процесс профессиональные спортсмены и квалифицированный тренерский состав.