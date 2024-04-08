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Posted Вчера, 19:55

Published Вчера, 19:55

Modified Вчера, 19:55

Updated Вчера, 19:55

Стали известны победители XI Югорского лыжного марафона

Стали известны победители XI Югорского лыжного марафона

8 апреля 2024, 19:55
Фото: Группа ВТБ
В одиннадцатом Югорском лыжном марафоне, который 6 и 7 апреля проходил в Ханты-Мансийске, приняли участие 3724 участника. Это рекордное количество участников за все время проведения состязаний. В программе марафона были дистанции в 5, 25 и 50 км.

Как отмечается, по итогам двух дней марафона был разыгран призовой фонд в размере 2,3 млн рублей, предоставленный партнером мероприятия — Группой ВТБ. Об этом пишет inkazan.ru.

Югорский лыжный марафон в 11-й раз объединил в Ханты-Мансийске олимпийских чемпионов, а также любителей, в том числе лыжников со стажем более 60 лет и тех, кто только в этом году встал на лыжи, рассказал единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в ХМАО — Югре Виталий Мосунов. На этом мероприятии удалось увидеть, как выросли многие семьи, спортивные команды и корпоративные сборные, которые каждый год принимают участие в мероприятии. На Югорском лыжном марафоне, возможно, получили вдохновение и будущие атлеты, которые представят Россию через несколько лет на самом высоком спортивном уровне.

Оргкомитет мероприятия информирует, что 6 апреля лучшее время в гонке на 50 км свободным стилем показал 29-летний Андрей Алипкин (1 час 59 минут 33 секунды). Среди женщин золото завоевала Кристина Резцова. Она прошла марафонскую дистанцию за 2 часа 3 минуты 14 секунд. Второе место на финише среди мужчин занял Рифат Сафиуллин, а среди женщин — Алина Кудисова (2:07:30). Третьи места достались Дмитрию Баграшову (1:59:34) и Лилии Васильевой (2:09:37).

Победители на дистанции 50 км свободным стилем получили от организаторов марафона денежные призы: за первое место — по 400 тыс. рублей, за второе — по 200 тыс. рублей, а за третье — по 100 тыс. рублей.

Во второй день, 7 апреля, золото в марафонском забеге классическим стилем получил Станислав Волженцев. Его результат — 2 часа 11 минут 43 секунды. Второе место занял Илья Санников (2:12:02), а Евгений Цепков (2:12:54) пришел третьим. Женский пьедестал разделили Лилия Васильева (2:32:13), Мария Козекаева (2:34:31) и Алина Кудисова (2:38:20). Победили получили награду в размере 150 тыс. рублей, занявшие вторые места получили по 100 тыс. рублей, а третьи — по 50 тыс. рублей.

Напомним, Югорский лыжный марафон с 2013 года проводят правительство ХМАО — Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерация лыжных гонок ХМАО — Югры при содействии банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ).

Генеральным информационным партнером Югорского лыжного марафона — 2024 является РИА «Новости Спорт». Информационные партнеры — Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра», а также информационно-аналитический портал siapress.ru.

#Общество
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