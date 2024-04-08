Стали известны победители XI Югорского лыжного марафона

Югорский лыжный марафон в 11-й раз объединил в Ханты-Мансийске олимпийских чемпионов, а также любителей, в том числе лыжников со стажем более 60 лет и тех, кто только в этом году встал на лыжи, рассказал единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в ХМАО — Югре Виталий Мосунов. На этом мероприятии удалось увидеть, как выросли многие семьи, спортивные команды и корпоративные сборные, которые каждый год принимают участие в мероприятии. На Югорском лыжном марафоне, возможно, получили вдохновение и будущие атлеты, которые представят Россию через несколько лет на самом высоком спортивном уровне.