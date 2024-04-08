Стало известно, как пермяки будут отдыхать в майские праздники в 2024 году

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Впереди майские праздники, и многих пермяков интересует, как мы отдыхаем в эти длинные выходные. Минтруд России разъяснил жителям Прикамья этот вопрос.
В 2024 году несколько праздничных дней совпали с выходными, поэтому будет действовать немного другой механизм переноса. В итоге на майские выходные запланировано по четыре нерабочих дня.
Таким образом, жители Пермского края будут работать в субботу, 27 апреля, а в понедельник, 29 апреля, — отдыхать. Таким образом, перечень выходных в майские праздники будет выглядеть следующим образом: