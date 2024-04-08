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Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Когда в мае выходные у пермяков в 2024 году

Стало известно, как пермяки будут отдыхать в майские праздники в 2024 году

8 апреля 2024, 08:08
Фото: properm.ru

Когда в мае выходные у пермяков в 2024 году

По четыре выходных дня подряд ожидают жителей региона в этом году.

Впереди майские праздники, и многих пермяков интересует, как мы отдыхаем в эти длинные выходные. Минтруд России разъяснил жителям Прикамья этот вопрос.

В 2024 году несколько праздничных дней совпали с выходными, поэтому будет действовать немного другой механизм переноса. В итоге на майские выходные запланировано по четыре нерабочих дня.

Таким образом, жители Пермского края будут работать в субботу, 27 апреля, а в понедельник, 29 апреля, — отдыхать. Таким образом, перечень выходных в майские праздники будет выглядеть следующим образом:

  • с 28 апреля по 1 мая;
  • с 9 по 12 мая.
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#Общество#Минтруд#Пермь#Праздники
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