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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Перми 6 и 7 июля пройдет летний фестиваль Red Fest

Стало известно, когда в Перми пройдет Red Fest-2024

8 апреля 2024, 09:58
Фото: «Red Fest Пермь» во ВКонтакте

В Перми 6 и 7 июля пройдет летний фестиваль Red Fest

Пройдет мероприятие на площадке Digital port

В Перми 6 и 7 июля пройдет летний фестиваль музыки и дизайна Red Fest (16+). Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на организатора мероприятия. Местом проведения станет площадка Digital port, размещенной по адресу Решетниковский спуск, 1.

О программе встречи будет сообщено отдельно. Традиционно фестиваль проходит в последние выходные июня или в первые выходные июля. Каждый год на мероприятие в Пермь приезжают интересные музыкальные группы и исполнители. К примеру, в прошлом году на пермской сцене выступали Jenny Kooks, Klassen, «Тима ищет свет», Тося Чайкина и другие.

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#Пермь#Red fest#Музыка#Дизайн#Digital port
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