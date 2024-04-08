Стало известно, когда в Перми пройдет Red Fest-2024

О программе встречи будет сообщено отдельно. Традиционно фестиваль проходит в последние выходные июня или в первые выходные июля. Каждый год на мероприятие в Пермь приезжают интересные музыкальные группы и исполнители. К примеру, в прошлом году на пермской сцене выступали Jenny Kooks, Klassen, «Тима ищет свет», Тося Чайкина и другие.