Стало известно, когда в Перми пройдет Red Fest-2024

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В Перми 6 и 7 июля пройдет летний фестиваль музыки и дизайна Red Fest (16+). Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на организатора мероприятия. Местом проведения станет площадка Digital port, размещенной по адресу Решетниковский спуск, 1.
О программе встречи будет сообщено отдельно. Традиционно фестиваль проходит в последние выходные июня или в первые выходные июля. Каждый год на мероприятие в Пермь приезжают интересные музыкальные группы и исполнители. К примеру, в прошлом году на пермской сцене выступали Jenny Kooks, Klassen, «Тима ищет свет», Тося Чайкина и другие.