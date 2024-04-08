Стало известно, сколько получает директор Театра-Театра в Перми

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Месячная зарплата исполнительного директора Театра-Театра Егора Мухина в 2023 году составила 754,8 тыс. рублей. За год она выросла на 251,1 тыс. рублей. Об этом сообщил «Рифей» со ссылкой на Минкульт Пермского края.
Художественный директор пермского театра Борис Мильграм получает в месяц 749,5 тыс. рублей, это на 42,1 тыс. рублей больше, чем годом раньше. Тройку лидеров по зарплатам руководителей учреждений культуры за прошлый год замкнула директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина. Ее зарплата в месяц сложилась в 461,9 тыс. рублей.
Тем временем четвертое место в этом списке занимает генеральный директор Пермского театра оперы и балета Анна Волк, зарабатывая в месяц 303,8 тыс. рублей.