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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Директор Театра-Театра в Перми Егор Мухин получает в месяц более 750 тыс. рублей

Стало известно, сколько получает директор Театра-Театра в Перми

8 апреля 2024, 12:04
Фото: Пермский академический Театр-Театр во ВКонтакте

Директор Театра-Театра в Перми Егор Мухин получает в месяц более 750 тыс. рублей

Только за 2023 году месячная зарплата Егора Мухина увеличилась 251,1 тыс. рублей.

Месячная зарплата исполнительного директора Театра-Театра Егора Мухина в 2023 году составила 754,8 тыс. рублей. За год она выросла на 251,1 тыс. рублей. Об этом сообщил «Рифей» со ссылкой на Минкульт Пермского края.

Художественный директор пермского театра Борис Мильграм получает в месяц 749,5 тыс. рублей, это на 42,1 тыс. рублей больше, чем годом раньше. Тройку лидеров по зарплатам руководителей учреждений культуры за прошлый год замкнула директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина. Ее зарплата в месяц сложилась в 461,9 тыс. рублей.

Тем временем четвертое место в этом списке занимает генеральный директор Пермского театра оперы и балета Анна Волк, зарабатывая в месяц 303,8 тыс. рублей.

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#Пермь#Зарплата#Театр-театр#Минкульт#Галина Кокоулина#Борис мильграм#Пермская краевая филармония#Егор Мухин#Анна Волк
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