Стало известно, сколько получает директор Театра-Театра в Перми

Художественный директор пермского театра Борис Мильграм получает в месяц 749,5 тыс. рублей, это на 42,1 тыс. рублей больше, чем годом раньше. Тройку лидеров по зарплатам руководителей учреждений культуры за прошлый год замкнула директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина. Ее зарплата в месяц сложилась в 461,9 тыс. рублей.