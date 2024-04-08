В апреле в Пермском крае ожидается большое количество свадеб

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Published Сегодня, 04:39
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В течение апреля в Прикамье ожидается увеличение количества свадеб. Об этом сообщило ИА «Текст».
В краевом ЗАГСе отметили, что апрель считается счастливым месяцев для заключения брака. Пермские пары активно записывались на красивые даты с комбинациями двоек и четверок — это 04.04.2024, 20.04.2024 и 24.04.2024. К примеру на 24 апреля на данный момент подано 231 заявление на регистрацию брака.
Примечательно, что в День смеха, 1 апреля, зарегистрировали отношения 19 пар возлюбленных.