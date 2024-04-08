В апреле в Пермском крае ожидается большое количество свадеб

В краевом ЗАГСе отметили, что апрель считается счастливым месяцев для заключения брака. Пермские пары активно записывались на красивые даты с комбинациями двоек и четверок — это 04.04.2024, 20.04.2024 и 24.04.2024. К примеру на 24 апреля на данный момент подано 231 заявление на регистрацию брака.