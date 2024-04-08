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В двух третях лесничеств Прикамья не хватает работников

В двух третях лесничеств Прикамья не хватает работников

8 апреля 2024, 04:51
Фото: правительство Пермского края
Открыты более 30 вакансий лесничих и мастеров леса.
Сюжет
Армия

Сегодня открытыми остаются более 30 вакансий лесничих и мастеров леса в самых разных районах Прикамья. 17 из 28 лесничеств кадрами на 100% не укомплектованы, приводит слова главы краевого Минприроды Дмитрия Белановича пресс-служба правительства региона.

«Дефицит кадров испытывают и лесопромышленные предприятия региона, хотя уровень заработной платы там существенно выше», — добавил он.

Надежды на пополнение в рядах работников леса возлагаются на внесение лесных профессий в перечень Минтруда России как альтернативу военной службы по призыву. Соответствующий федеральный документ вступит в силу 9 апреля 2024 года.

Как сообщили в Рослесхозе, перечень профессий содержит 200 наименований из различных сфер трудовой деятельности, включая профессии лесничего (государственного инспектора по охране леса), лесоруба, пожарного и другие «лесные» специальности.

Альтернативная гражданская служба по закону предусмотрена для мужчин — граждан Российской Федерации, как вариант замены военной службы по призыву. Те мужчины, которые выберут работу в лесном хозяйстве в качестве альтернативы прохождению военной службы будут трудиться 21 месяц.

В Пермском крае для защиты, охраны и развития лесного хозяйства сформировано 28 лесничеств, работает 11 государственных лесных питомников, которые обеспечивают баланс выбытия лесов, 11 лесопожарных станций, семь лесхозов и три авиаотделения, стоящих на защите лесов от пожаров. Всего в учреждениях лесного хозяйства региона работают более 1700 сотрудников.

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#Экономика#Лес#Армия#Альтернативная служба#Лесное хозяйство#Российская армия
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