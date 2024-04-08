В двух третях лесничеств Прикамья не хватает работников

В Пермском крае для защиты, охраны и развития лесного хозяйства сформировано 28 лесничеств, работает 11 государственных лесных питомников, которые обеспечивают баланс выбытия лесов, 11 лесопожарных станций, семь лесхозов и три авиаотделения, стоящих на защите лесов от пожаров. Всего в учреждениях лесного хозяйства региона работают более 1700 сотрудников.