В этом году исполнилось бы 45. В Елово простятся с погибшим контрактником

«Проявлял интерес к истории и праву, географии. Любил физкультуру. Успешен был по труду. Замечаний по дисциплине не имел. На уроках был внимателен и старателен. С одноклассниками Денис был дружелюбен, со старшими вежлив. Имел позитивный настрой. Помогал в организации мероприятий, ходил в походы, участвовал в общешкольных мероприятиях», — сообщает администрация муниципалитета во ВКонтакте.