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В Прикамье простятся с погибшим на СВО контрактником Денисом Борисовым

В этом году исполнилось бы 45. В Елово простятся с погибшим контрактником

8 апреля 2024, 08:02
Фото: properm.ru / Еловский муниципальный округ

В Прикамье простятся с погибшим на СВО контрактником Денисом Борисовым

Прощание с погибшим состоится 9 апреля.

В ходе специальной военной операции погиб уроженец с. Елово Денис Богданов в возрасте 44 лет. Информация об этом появилась в социальной сети Еловского муниципального округа.

Родился Денис Борисов 25 июня 1979 года. В 1996 году он окончил 11 классов Еловской средней школы. В школьной характеристике написано, что он был скромным, добрым и отзывчивым, и что всегда находил возможности приходить на вечера встречи выпускников.

«Проявлял интерес к истории и праву, географии. Любил физкультуру. Успешен был по труду. Замечаний по дисциплине не имел. На уроках был внимателен и старателен. С одноклассниками Денис был дружелюбен, со старшими вежлив. Имел позитивный настрой. Помогал в организации мероприятий, ходил в походы, участвовал в общешкольных мероприятиях», — сообщает администрация муниципалитета во ВКонтакте.

В 2000–2006 годы проходил службу в горячих точках, после чего работал в охранных фирмах Перми. В конце 2022 года будучи в звании старшего сержанта Борисов подписал контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. Сообщается, что 30 октября 2023 года он погиб при выполнении задачи.

«Выражаем искренние слова скорби сестре погибшего воина Ольге, брату Станиславу, отчиму Ивану Еремеевичу, соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами по невосполнимой утрате», — пишут власти муниципалитета.

Церемония прощания с погибшим состоится завтра, 9 апреля в 12:15, в с. Елово в фойе Еловского культурно-досугового центра. В 13:00 начнется отпевание в храме Петра и Павла, а в 14:30 — поминальный обед в школьной столовой.

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