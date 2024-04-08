В Кемерове пышно расцвел цветок самураев

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Камелию часто называют цветком самураев, так как она происходит из Японии и долгое время была престижным предметом разведения для самураев. Камелия попала в Америку из Японии, а затем распространилась по Европе и стала популярной благодаря своей математической симметрии, пишет sibdepo.ru.
Ее называли «розой без шипов» и без запаха, а Александр Дюма-сын использовал камелию как особый элемент образа героини в своем романе «Дама с камелиями».