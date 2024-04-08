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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Кемерове пышно расцвел цветок самураев

8 апреля 2024, 12:54
В Кемерове в Кузбасском ботаническом саду расцвела камелия, и горожане приглашаются насладиться ее красотой. Фотографии ярких красных цветков на фоне зеленых листьев уже поделились сотрудники сада.

Камелию часто называют цветком самураев, так как она происходит из Японии и долгое время была престижным предметом разведения для самураев. Камелия попала в Америку из Японии, а затем распространилась по Европе и стала популярной благодаря своей математической симметрии, пишет sibdepo.ru.

Ее называли «розой без шипов» и без запаха, а Александр Дюма-сын использовал камелию как особый элемент образа героини в своем романе «Дама с камелиями».

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