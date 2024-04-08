В мэрии Перми рассказали, что должно произойти, чтобы отключили отопление

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В Перми и Пермском крае продолжается потепление. В связи с этим Properm.ru решили узнать, когда в столице региона закончится отопительный сезон.
В пресс-службе мэрии корреспонденту Properm.ru пояснили, что отопление будет отключено после того, как глава города подпишет соответствующее постановление. Это происходит после установления периода, когда среднесуточная температура воздуха превысит +8° в течение пяти дней подряд.
Для сравнения, в 2023 году отопительный сезон в Перми завершился 28 апреля, а в 2022 году — 6 мая.