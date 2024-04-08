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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

В мэрии Перми сообщили об условиях отключения тепла в 2024 году

В мэрии Перми рассказали, что должно произойти, чтобы отключили отопление

8 апреля 2024, 05:18
Фото: 1MI

В мэрии Перми сообщили об условиях отключения тепла в 2024 году

В прошлом году в Перми отключили тепло в конце апреля.

В Перми и Пермском крае продолжается потепление. В связи с этим Properm.ru решили узнать, когда в столице региона закончится отопительный сезон.

В пресс-службе мэрии корреспонденту Properm.ru пояснили, что отопление будет отключено после того, как глава города подпишет соответствующее постановление. Это происходит после установления периода, когда среднесуточная температура воздуха превысит +8° в течение пяти дней подряд.

Для сравнения, в 2023 году отопительный сезон в Перми завершился 28 апреля, а в 2022 году — 6 мая.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Отопление#Отопительный сезон
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