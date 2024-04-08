В Перми эвакуировали гимназию №33. На месте работают кинологи

В Перми эвакуировали гимназию №33. По данным читателей Properm.ru, детям сказали покинуть школу. Эвакуация происходила спокойно, без паники. На место уже прибыли кинологи. Школьников отправили из нового корпуса в старый. В образовательном учреждении сегодня проходил конкурс «Учитель года»