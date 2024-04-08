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Published Сегодня, 07:21

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Updated Сегодня, 09:29

В Перми 8 апреля эвакуировали гимназию №33

В Перми эвакуировали гимназию №33. На месте работают кинологи

8 апреля 2024, 07:21
Фото: Предоставлено читателем Properm.ru

В Перми 8 апреля эвакуировали гимназию №33

Причина эвакуации детей пока неизвестна.

В Перми эвакуировали гимназию №33. По данным читателей Properm.ru, детям сказали покинуть школу. Эвакуация происходила спокойно, без паники. На место уже прибыли кинологи. Школьников отправили из нового корпуса в старый. В образовательном учреждении сегодня проходил конкурс «Учитель года»

Официальных комментариев о том,  почему произошла эвакуация, пока нет.

UPD: школьников гимназии №33 снова пускают в новый корпус. Читатель Properm.ru пояснил, что с момента эвакуации до момента возвращения в новый корпус прошло около 25 минут.

Позже в Минтербезе Пермского края пояснили Properm.ru, что на телефон оперативных служб поступило сообщение минировании гимназии №33 и школы №42.

На место выехали оперативные службы. Проверка не показала наличие каких-либо взрывных устройств. Угроз жизни учащихся и сотрудников нет. Сейчас образовательный процесс возобновлен.

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#Пермь#Детский мир#Эвакуация#Минирование#Ложное минирование
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