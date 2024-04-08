В Перми эвакуировали гимназию №33. На месте работают кинологи

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В Перми эвакуировали гимназию №33. По данным читателей Properm.ru, детям сказали покинуть школу. Эвакуация происходила спокойно, без паники. На место уже прибыли кинологи. Школьников отправили из нового корпуса в старый. В образовательном учреждении сегодня проходил конкурс «Учитель года»
Официальных комментариев о том, почему произошла эвакуация, пока нет.
UPD: школьников гимназии №33 снова пускают в новый корпус. Читатель Properm.ru пояснил, что с момента эвакуации до момента возвращения в новый корпус прошло около 25 минут.
Позже в Минтербезе Пермского края пояснили Properm.ru, что на телефон оперативных служб поступило сообщение минировании гимназии №33 и школы №42.
На место выехали оперативные службы. Проверка не показала наличие каких-либо взрывных устройств. Угроз жизни учащихся и сотрудников нет. Сейчас образовательный процесс возобновлен.