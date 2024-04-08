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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

В Перми открылась первая итальянская столовая с оливковым мороженым

В Перми открылась первая итальянская столовая с оливковым мороженым

8 апреля 2024, 10:36
Фото: fusionbrain.ai
Гостям заведения можно будет самостоятельно изготовить фирменную пасту.

В Перми появится первая итальянская столовая. Информация об этом появилась в телеграм-канале пермской пекарни «Цех». В заведении подают мороженое со вкусом оливок и базилика.

Называется проект Cultura Bistro. По данным источника, гостям столовой можно будет самостоятельно изготовить фирменную пасту, соусы и джелатто. Располагается заведение на ул. Павла Соловьева, 14.

В меню можно увидеть салаты, супы, пасты, закуски и десерты, а также кофе, чай, лимонад и безалкогольные коктейли.

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#Пермь#Кофе#Чай#Салаты#Итальянская столовая#Оливковое мороженое#Фирменная паста#Соусы#Джелатто#Ул. Павла Соловьева#Супы#Закуски#Десерты#Лимонад#Безалкогольные коктейли
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