В Перми открылась первая итальянская столовая с оливковым мороженым

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В Перми появится первая итальянская столовая. Информация об этом появилась в телеграм-канале пермской пекарни «Цех». В заведении подают мороженое со вкусом оливок и базилика.
Называется проект Cultura Bistro. По данным источника, гостям столовой можно будет самостоятельно изготовить фирменную пасту, соусы и джелатто. Располагается заведение на ул. Павла Соловьева, 14.
В меню можно увидеть салаты, супы, пасты, закуски и десерты, а также кофе, чай, лимонад и безалкогольные коктейли.