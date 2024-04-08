В Перми цена десятка яиц опустилась ниже 100 рублей

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В Перми снизилась стоимость яиц до 99,99 рублей. Такая стоимость обозначена за десяток яиц второй категории в торговых сетях «Пятерочка» и «Магнит». Об этом сообщило издание URA.RU.
По словам очевидцев, десять штук яиц первой категории продаются в «Пятерочке» за 119,99 рублей. Вторую категорию яиц можно также увидеть по цене 129,99 рублей.
Самые недорогие яйца первой категории обнаружились в «Монетке» — за 9,99 рубля за штуку, то есть 99,99 рублей за десяток. В «Красном и белом» продукт стоит несколько дороже — 108 рублей за десяток яиц первой категории.
В «Магните» сейчас есть возможность приобрести яйца за 109,99, в «Ленте» — за 114,99 рубля. Яйца отборной категории дешевле всего стоят в «Магните» — 119,99 рублей за десяток.