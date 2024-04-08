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В Перми цена десятка яиц опустилась ниже 100 рублей

В Перми цена десятка яиц опустилась ниже 100 рублей

8 апреля 2024, 09:19
Фото: 1MI
Самые дешевые яйца отборной категории можно найти в «Магните» — десяток стоит 119,99 рублей.

В Перми снизилась стоимость яиц до 99,99 рублей. Такая стоимость обозначена за десяток яиц второй категории в торговых сетях «Пятерочка» и «Магнит». Об этом сообщило издание URA.RU.

По словам очевидцев, десять штук яиц первой категории продаются в «Пятерочке» за 119,99 рублей. Вторую категорию яиц можно также увидеть по цене 129,99 рублей.

Самые недорогие яйца первой категории обнаружились в «Монетке» — за 9,99 рубля за штуку, то есть 99,99 рублей за десяток. В «Красном и белом» продукт стоит несколько дороже — 108 рублей за десяток яиц первой категории.

В «Магните» сейчас есть возможность приобрести яйца за 109,99, в «Ленте» — за 114,99 рубля. Яйца отборной категории дешевле всего стоят в «Магните» — 119,99 рублей за десяток.

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#Пермь#Пятерочка#Лента#Магнит#Торговые сети#Ura.ru#Монетка#Стоимость яиц#Первая категория#Вторая категория#Красный и белый
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