В Пермском крае началось половодье. Как к нему подготовиться

В Пермском крае на Камском водохранилище началось половодье. По данным МЧС России по Пермскому краю, сейчас нужно максимально подготовиться к встрече со стихией, так как частные дома может подтопить и талыми водами. При этом в министерстве отмечают, что паводковая обстановка находится под контролем, затоплений территорий нет.