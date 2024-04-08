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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

МЧС: в Пермском крае началось половодье на Камском водохранилище

В Пермском крае началось половодье. Как к нему подготовиться

8 апреля 2024, 09:18
Фото: properm.ru

МЧС: в Пермском крае началось половодье на Камском водохранилище

Сейчас в Прикамье затоплений территорий не зафиксировано.

В Пермском крае на Камском водохранилище началось половодье. По данным МЧС России по Пермскому краю, сейчас нужно максимально подготовиться к встрече со стихией, так как частные дома может подтопить и талыми водами. При этом в министерстве отмечают, что паводковая обстановка находится под контролем, затоплений территорий нет.

Людям рекомендуют застраховать имущество, очистить от мусора водоотводные каналы возле дома, собрать перечень документов и личных вещей, которые могут понадобиться при эвакуации. Если вода подошла к дому, то необходимо поднять вещи выше уровня пола, заделать щели в дверях, окнах подвалов и первых этажей.

При возникновении угрозы стоит звонить по номеру вызова экстренных служб — 112.

Ранее руководитель ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов рассказал, кто Прикамье не грозит такое масштабное затопление, которое наблюдается в Орске. Половодье в Прикамье ожидается очень низким после рекордной засухи.

Ученый из ПГНИУ рассказал, возможен ли в Прикамье паводок как в Орске
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#Пермь#Паводок#Половодье#Подтопление#Камское водохранилище#Талые воды#МЧС России
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