В Пермском крае выбрали компанию, которая построит газопровод на севере региона

По словам Махонина, на севере региона не было сетевого газа никогда, но благодаря реализации проекта газопровода он появится, в том числе и в небольших населенных пунктах, например, в Ныробе. Глава региона отмечает, что люди очень ждут этих изменений. Появление газа повлияет не только на бытовую составляющую жизни людей, но и поможет активнее развиваться другим сферам: промышленности, бизнесу, коммунальной инфраструктуре.