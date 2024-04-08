В Пермском крае выбрали компанию, которая построит газопровод на севере региона

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Власти выбрали компанию, которая займется строительством первого этапа межпоселкового газопровода в северных территориях Прикамья. Работы будет выполнять ООО «Северная компания». В краевом Минжкх отмечают, что это важный шаг в реализации самого крупного газового объекта за последние 10 лет.
Проект реализуется по инициативе главы региона Дмитрия Махонина. В рамках проекта планируется построить газопровод через ряд населенных пунктов: г. Соликамск — г. Красновишерск — д. Рябинино — г. Чердынь — с. Покча — д. Езова — п. Вильгорт — с. Камгорт — с. Бигичи — с. Искор — п. Ныроб — с. Губдор — д. Нижняя Язьва — п. Березовая Старица — с. Серегово.
По словам Махонина, на севере региона не было сетевого газа никогда, но благодаря реализации проекта газопровода он появится, в том числе и в небольших населенных пунктах, например, в Ныробе. Глава региона отмечает, что люди очень ждут этих изменений. Появление газа повлияет не только на бытовую составляющую жизни людей, но и поможет активнее развиваться другим сферам: промышленности, бизнесу, коммунальной инфраструктуре.
Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов отметил, что проект газопровода протяженный, поэтому его разбили на три этапа. Благодаря этому можно будет раньше начать подключение потребителей, где уже имеются внутрипоселковые сети.
Протяженность первого участка газопровода составит 103 км: г. Соликамск — с. Губдор — п. Березовая Старица — п. Рябинино — с. Серегово — г. Чердынь. После его возведения доступ к газу получат жителя пяти населенных пунктов — это будет в 2025 году.
Создание проектов для реализации двух следующих этапов газопровода должно состояться в этом году.