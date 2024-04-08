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Updated Сегодня, 03:26

В Прикамье простятся с военным, погибшим в годовщину СВО

В Прикамье простятся с военным, погибшим в годовщину СВО

8 апреля 2024, 03:24
Фото: Соцсети жены военного
Мужчины не стало 24 февраля.

Стало известно о гибели на СВО 39-летнего военного из Пермского края. Соликамец Александр Ищук родился 26 января 1985 года, окончил школу в поселке Черное, учился в ПТУ-10, работал на предприятиях Соликамского округа. Прощание с военным пройдет 8 апреля.

Чиновники Соликамского округа не уточняют дату гибели военного, но его жена в социальных сетях в конце марта написала, что мужчины не стало в феврале 2024 года «24 февраля в зоне СВО погиб любимый и любящий муж, папа, сын».

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#Военная операция на Украине#Пермь
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