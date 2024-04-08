В Прикамье простятся с военным, погибшим в годовщину СВО

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Стало известно о гибели на СВО 39-летнего военного из Пермского края. Соликамец Александр Ищук родился 26 января 1985 года, окончил школу в поселке Черное, учился в ПТУ-10, работал на предприятиях Соликамского округа. Прощание с военным пройдет 8 апреля.
Чиновники Соликамского округа не уточняют дату гибели военного, но его жена в социальных сетях в конце марта написала, что мужчины не стало в феврале 2024 года «24 февраля в зоне СВО погиб любимый и любящий муж, папа, сын».