В Тюменской области из-за паводка закрыли движение по пяти мостам

Posted Вчера, 16:56
Published Вчера, 16:56
Modified Вчера, 17:58
Updated Вчера, 17:58
Все мосты находятся в зонах, где возможно подтопление, поэтому установлены ограждения и дорожные знаки «Въезд запрещен», пишет uralpolit.ru.
В Аромашевском районе закрыто движение по трем мостам через реку Вагай: первый километр автодороги Сорочкино-Русаково, пятый километр дороги Юрминка-Кармацкая и на подъезде к деревне Новоуфимская-Ольгина-Ангарка. В Голышмановском городском округе закрыт шестой километр дороги Королево-Дербень, где находится мост. И в Ялуторовском районе закрыто движение по мосту через реку Тобол на пятом километре автодороги Хохлово-Криволукская.