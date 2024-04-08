В Тюменской области из-за паводка закрыли движение по пяти мостам

В Аромашевском районе закрыто движение по трем мостам через реку Вагай: первый километр автодороги Сорочкино-Русаково, пятый километр дороги Юрминка-Кармацкая и на подъезде к деревне Новоуфимская-Ольгина-Ангарка. В Голышмановском городском округе закрыт шестой километр дороги Королево-Дербень, где находится мост. И в Ялуторовском районе закрыто движение по мосту через реку Тобол на пятом километре автодороги Хохлово-Криволукская.