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Posted Вчера, 16:56

Published Вчера, 16:56

Modified Вчера, 17:58

Updated Вчера, 17:58

В Тюменской области из-за паводка закрыли движение по пяти мостам

8 апреля 2024, 16:56
Из-за наводнения в Тюменской области временно закрыли движение по пяти мостам. Эту информацию передали из информационного центра правительства региона.

Все мосты находятся в зонах, где возможно подтопление, поэтому установлены ограждения и дорожные знаки «Въезд запрещен», пишет uralpolit.ru.

В Аромашевском районе закрыто движение по трем мостам через реку Вагай: первый километр автодороги Сорочкино-Русаково, пятый километр дороги Юрминка-Кармацкая и на подъезде к деревне Новоуфимская-Ольгина-Ангарка. В Голышмановском городском округе закрыт шестой километр дороги Королево-Дербень, где находится мост. И в Ялуторовском районе закрыто движение по мосту через реку Тобол на пятом километре автодороги Хохлово-Криволукская.

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