Верфь «Эмпериум» спустила на воду круизный катамаран для Перми

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В Ленинградской области организация «Эмпериум» спустила на воду круизный катамаран «Экоходъ-3» для Перми. Об этом сообщил портал PortNews.
Ранее сообщалось, что в мае 2024 года судно прибудет в Пермь. Электросудно будет работать на новом речном маршруте Пермь I — Закамск. Отмечается, что «Экоходъ-3» начнет курсировать по Каме с 1 июня, обслуживать данное направление судно будет до 18 сентября.
Модель Ecocruiser рассчитана на 120 пассажиров, экипаж водного судна состоит из трех человек. Дальность хода в крейсерском режиме — до 14 часов, примерно до 180 км. Длина катамарана — 31,3 м. ширина — 9,2 м, а высота надводного борта — 3,6 м.