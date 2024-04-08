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Верфь «Эмпериум» спустила на воду круизный катамаран для Перми

Верфь «Эмпериум» спустила на воду круизный катамаран для Перми

8 апреля 2024, 06:32
Фото: Телеграм-канал верфи Emperium
С 1 июня 2024 года судно начнет курсировать по маршруту Пермь I — Закамск.

В Ленинградской области организация «Эмпериум» спустила на воду круизный катамаран «Экоходъ-3» для Перми. Об этом сообщил портал PortNews.

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года судно прибудет в Пермь. Электросудно будет работать на новом речном маршруте Пермь I — Закамск. Отмечается, что «Экоходъ-3» начнет курсировать по Каме с 1 июня, обслуживать данное направление судно будет до 18 сентября.

Модель Ecocruiser рассчитана на 120 пассажиров, экипаж водного судна состоит из трех человек. Дальность хода в крейсерском режиме — до 14 часов, примерно до 180 км. Длина катамарана — 31,3 м. ширина — 9,2 м, а высота надводного борта — 3,6 м.

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#Пермь#Кама#Закамск#Пассажиры#Речной маршрут#Ecocruiser#Эмпериум#Круизный катамаран#Экоходъ-3#Водное судно
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