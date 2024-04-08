Верфь «Эмпериум» спустила на воду круизный катамаран для Перми

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года судно прибудет в Пермь. Электросудно будет работать на новом речном маршруте Пермь I — Закамск. Отмечается, что «Экоходъ-3» начнет курсировать по Каме с 1 июня, обслуживать данное направление судно будет до 18 сентября.