Ветеринар рассказал о симптомах и методах лечения ушного клеща у кошки

Лечение животного должен провести ветеринарный врач, но иногда питомцу можно помочь и дома. Поскольку ушного клеща нельзя вытащить из уха из-за его маленького размера, первым делом необходимо очистить уши специальным лосьоном. Ветеринар Олег Захарченко рекомендует применять лосьон перед использованием капель от паразитов. В ветеринарной аптеке можно приобрести несколько видов капель — одни капают в ухо, другие — на холку. Также можно воспользоваться мазями.