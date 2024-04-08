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Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Ветеринар рассказал о симптомах и методах лечения ушного клеща у кошки

Ветеринар рассказал о симптомах и методах лечения ушного клеща у кошки

8 апреля 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
Одним из часто встречающихся заболеваний у домашних кошек, которых выпускают на улицу, является отодектоз, вызываемый размножением паразитирующего клеща в ушах. Это членистоногое создает много неудобств своему носителю и без должного лечения может серьезно навредить здоровью кошки.

Как передает newia.ru, зараженные домашние питомцы проявляют тревожность при появлении ушного клеща: они постоянно трясут головой, трутся ушами о ковер и активно расчесывают ушные раковины. Если заболевание не лечить, то из уха начнет выделяться гнойный секрет и даже могут появиться кровянистые сгустки.

Появление паразита можно заметить на ранней стадии по скоплению темных бляшек в ушной раковине. Это комочки грязи и серы — пища для клеща.

Лечение животного должен провести ветеринарный врач, но иногда питомцу можно помочь и дома. Поскольку ушного клеща нельзя вытащить из уха из-за его маленького размера, первым делом необходимо очистить уши специальным лосьоном. Ветеринар Олег Захарченко рекомендует применять лосьон перед использованием капель от паразитов. В ветеринарной аптеке можно приобрести несколько видов капель — одни капают в ухо, другие — на холку. Также можно воспользоваться мазями.

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