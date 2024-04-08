Воевал в Чечне. В зоне СВО погиб 47-летний мобилизованный из Пермского края

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
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Updated Сегодня, 03:05
На СВО убили 47-летнего Алексея Полежаева. Он родился 13 апреля 1976 года в селе Володино Березовского района. После девяти классов школы обучался в профессиональном училище №17 в селе Березовка по специальности тракторист. Служил в армии с 1994 по 1996 годы, с мая по декабрь 1995 года воевал в Чечне.
У военного была жена и двое детей, сообщает администрация Березовского округа. 29 сентября 2022 года его призвали по частичной мобилизации. Был убит 10 января 2024 года в Авдеевке. Прощание с мужчиной пройдет 8 апреля.