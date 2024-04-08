Воевал в Чечне. В зоне СВО погиб 47-летний мобилизованный из Пермского края

На СВО убили 47-летнего Алексея Полежаева. Он родился 13 апреля 1976 года в селе Володино Березовского района. После девяти классов школы обучался в профессиональном училище №17 в селе Березовка по специальности тракторист. Служил в армии с 1994 по 1996 годы, с мая по декабрь 1995 года воевал в Чечне.