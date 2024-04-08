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В зоне СВО погиб 47-летний мобилизованный из Пермского края

Воевал в Чечне. В зоне СВО погиб 47-летний мобилизованный из Пермского края

8 апреля 2024, 03:03
Фото: vk.com/berra_adm / соцсети жены военного

В зоне СВО погиб 47-летний мобилизованный из Пермского края

Прощание с мужчиной пройдет 8 апреля.

На СВО убили 47-летнего Алексея Полежаева. Он родился 13 апреля 1976 года в селе Володино Березовского района. После девяти классов школы обучался в профессиональном училище №17 в селе Березовка по специальности тракторист. Служил в армии с 1994 по 1996 годы, с мая по декабрь 1995 года воевал в Чечне.

У военного была жена и двое детей, сообщает администрация Березовского округа. 29 сентября 2022 года его призвали по частичной мобилизации. Был убит 10 января 2024 года в Авдеевке. Прощание с мужчиной пройдет 8 апреля.

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#Военная операция на Украине#Частичная мобилизация#Пермь
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