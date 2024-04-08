Вынесен приговор двум молодым пермякам, забившим на смерть мужчину на остановке

В ночь с 18 на 19 августа 2023 года на остановке общественного транспорта рынок «Гайва» Орджоникидзевского района города Перми между 16 и 17 летними юношами с одной стороны и потерпевшим с другой произошла ссора. В ее ходе подростки подвергли ранее незнакомого им мужчину избиению, после чего с места совершения преступления скрылись. От полученные телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. На период следствия в отношении обоих подсудимых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.