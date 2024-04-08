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Posted Вчера, 14:15

Published Вчера, 14:15

Modified Вчера, 14:17

Updated Вчера, 14:17

Житель Александровска ближайшие 18 лет проведет в колонии особого режима

Житель Александровска ближайшие 18 лет проведет в колонии особого режима

8 апреля 2024, 14:15
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Мужчина попался с более чем 70 свертками синтетических наркотиков.

Александровский городской суд вынес приговор ранее судимому жителю региона. Мужчина признан в покушении на сбыт наркотиков, сообщают в краевой прокуратуре.

Осужденный являлся одним из участников преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков на территории Пермского края. Мужчина получал информацию посредством мессенджера о местах нахождения закладок с наркотиками, а также сам оборудовал тайники. В момент совершения очередного преступления злоумышленник был задержан. Сотрудниками полиции было обнаружено более 70 свертков с синтетическим наркотиком.

Решением суда мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», организованной группой, в значительном и крупном размере).

Суд приговорил виновного к 18 годам лишения свободы со штрафом в размере 48 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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#Наркотики#Александровск#Наркоторговля#Синтетические наркотики#Наркоторговцы
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