Житель Александровска ближайшие 18 лет проведет в колонии особого режима

Posted Вчера, 14:15
Published Вчера, 14:15
Modified Вчера, 14:17
Updated Вчера, 14:17
Александровский городской суд вынес приговор ранее судимому жителю региона. Мужчина признан в покушении на сбыт наркотиков, сообщают в краевой прокуратуре.
Осужденный являлся одним из участников преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков на территории Пермского края. Мужчина получал информацию посредством мессенджера о местах нахождения закладок с наркотиками, а также сам оборудовал тайники. В момент совершения очередного преступления злоумышленник был задержан. Сотрудниками полиции было обнаружено более 70 свертков с синтетическим наркотиком.
Решением суда мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», организованной группой, в значительном и крупном размере).
Суд приговорил виновного к 18 годам лишения свободы со штрафом в размере 48 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор суда вступил в законную силу.