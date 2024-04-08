Житель Александровска ближайшие 18 лет проведет в колонии особого режима

Осужденный являлся одним из участников преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков на территории Пермского края. Мужчина получал информацию посредством мессенджера о местах нахождения закладок с наркотиками, а также сам оборудовал тайники. В момент совершения очередного преступления злоумышленник был задержан. Сотрудниками полиции было обнаружено более 70 свертков с синтетическим наркотиком.