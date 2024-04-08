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Житель Березников рискует отправиться за решетку из-за куска металлолома

Житель Березников рискует отправиться за решетку из-за куска металлолома

8 апреля 2024, 05:17
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Мужчина нашел в груде лома обрез охотничьего ружья и оставил себе.

Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 30-летнего березниковца. Мужчину обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Оперативники обнаружили на территории пункта приема металлолома в Березниках обрез гладкоствольного ружья 12 калибра. Согласно заключению баллистической экспертизы, обрез является двуствольным гладкоствольным охотничьим ружьем, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения в виде укорочения ствола до остаточной длины 326 мм.

Подозреваемый, работник металлоприемки, пояснил, что несколько лет назад нашел обрез в мешке, когда перебирал металлолом, и спрятал на базе. Он думал, что оружие не пригодно для стрельбы, и хранил его как раритет.

Сейчас мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 222 «Незаконное хранение огнестрельного оружия» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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#Происшествия#Общество#Березники#Оружие
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