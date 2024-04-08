Житель Березников рискует отправиться за решетку из-за куска металлолома

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 30-летнего березниковца. Мужчину обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Оперативники обнаружили на территории пункта приема металлолома в Березниках обрез гладкоствольного ружья 12 калибра. Согласно заключению баллистической экспертизы, обрез является двуствольным гладкоствольным охотничьим ружьем, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения в виде укорочения ствола до остаточной длины 326 мм.
Подозреваемый, работник металлоприемки, пояснил, что несколько лет назад нашел обрез в мешке, когда перебирал металлолом, и спрятал на базе. Он думал, что оружие не пригодно для стрельбы, и хранил его как раритет.
Сейчас мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 222 «Незаконное хранение огнестрельного оружия» Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.