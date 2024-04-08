Журналистку из Чайковского суд оставил в СИЗО

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Published Сегодня, 11:41
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Updated Сегодня, 11:43
Чайковский городской суд сегодня, 8 апреля, удовлетворил ходатайство следствия ФСБ о продлении меры пресечения в СИЗО журналистке и общественнице Наталье Балякиной на месяц — до окончания следственных действий, на срок до 9 мая.
Адвокат Алексей Шардаков просил смягчить Балякиной меру пресечения, в том числе ссылаясь на ее состояние здоровья. Кроме того, защитник ходатайствовал о приобщении к материалам суда выписки из решения правления Пермского регионального отделения Союза журналистов России. Как стало известно журналисту Properm.ru, правление большинством голосов приняло решение о просьбе о смягчении журналистке меры пресечения.
13 февраля судья Чайковского районного суда Елена Набока согласилась с ходатайством следствия ФСБ и отправила Балякину в СИЗО до 9 апреля. По информации журналиста Properm.ru, тогда же ей было предъявлено обвинение по ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Как нам стало известно из достоверных источников, на прошлой неделе Балякину этапировали в Пермь и сейчас она находится в СИЗО-5.
9 февраля днем Балякина была задержана в Чайковском по подозрению в шантаже местного политика — председателя городской думы Михаила Шубина, он не комментирует происходящее. По информации журналиста Properm.ru из достоверных источников, передача денег проводилась под контролем силовиков. Ранее Шубин обратился в УФСБ с заявлением о том, что медиаменеджер требует с него сумму порядка 500 тыс. рублей. Якобы Балякина пообещала ему за эту сумму не публиковать информацию интимного характера о его семье.
Изначально журналистку отправили в ИВС на 48 часов, в субботу, 10 февраля суд начал рассматривать ходатайство следователя об избрании меры пресечения. Решение об ее аресте было вынесено 13 февраля и 14 февраля ее этапировали в Пермь, в СИЗО-5.
Балякина ранее была редактором частной газеты «Чайковские ведомости». В 2007 году награждена медалью Андрея Сахарова «Мир, прогресс, права человека» и дипломом «За журналистику как поступок». В 2015 году суд признал ее виновной в растрате денежных средств в должности директора ООО «Городская управляющая компания», она получила три года лишения свободы.