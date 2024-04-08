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Posted Вчера, 16:20

Published Вчера, 16:20

Modified Вчера, 16:21

Updated Вчера, 16:21

Прокуратура заинтересовалась проведением олимпиад для школьников в Барде

Жюри не было, порядок проведения был нарушен, ряд предметов не проводилась

8 апреля 2024, 16:20
Фото: правительство Пермского края

Прокуратура заинтересовалась проведением олимпиад для школьников в Барде

Школьники Барды пострадали от действий местных чиновников.

Прокуратура Бардымского района провела проверку исполнения законодательства об образовании. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что при проведении школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады среди школ округа организаторами допущены многочисленные нарушения, сообщают в краевой прокуратуре.

В ходе проверки были отмечены случаи отсутствия кворума состава жюри, нарушения порядка доставки комплектов заданий по предметам в оргкомитеты олимпиады, квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады, не соблюдение требований по публикации результатов. Кроме этого, олимпиадные состязания по ряду предметов, входящих в перечень среза знаний, не проводились. Из-за этого отдельные ученики были лишены возможности дальнейшего участия.

По итогам проверки прокурором начальнику управления образования администрации округа внесено представление, которое удовлетворено, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время муниципалитетом рассматривается вопрос об установлении поощрений и иных мер стимулирования для победителей и призеров школьных и муниципальных этапов олимпиады. Вопрос находится на контроле прокуратуры района.

#Общество#Образование#Прокуратура#Барда#Олимпиада
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