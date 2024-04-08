Жюри не было, порядок проведения был нарушен, ряд предметов не проводилась

В ходе проверки были отмечены случаи отсутствия кворума состава жюри, нарушения порядка доставки комплектов заданий по предметам в оргкомитеты олимпиады, квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады, не соблюдение требований по публикации результатов. Кроме этого, олимпиадные состязания по ряду предметов, входящих в перечень среза знаний, не проводились. Из-за этого отдельные ученики были лишены возможности дальнейшего участия.