Жюри не было, порядок проведения был нарушен, ряд предметов не проводилась

Posted Вчера, 16:20
Published Вчера, 16:20
Modified Вчера, 16:21
Updated Вчера, 16:21
Прокуратура Бардымского района провела проверку исполнения законодательства об образовании. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что при проведении школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады среди школ округа организаторами допущены многочисленные нарушения, сообщают в краевой прокуратуре.
В ходе проверки были отмечены случаи отсутствия кворума состава жюри, нарушения порядка доставки комплектов заданий по предметам в оргкомитеты олимпиады, квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады, не соблюдение требований по публикации результатов. Кроме этого, олимпиадные состязания по ряду предметов, входящих в перечень среза знаний, не проводились. Из-за этого отдельные ученики были лишены возможности дальнейшего участия.
По итогам проверки прокурором начальнику управления образования администрации округа внесено представление, которое удовлетворено, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время муниципалитетом рассматривается вопрос об установлении поощрений и иных мер стимулирования для победителей и призеров школьных и муниципальных этапов олимпиады. Вопрос находится на контроле прокуратуры района.