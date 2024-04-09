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Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Эндокринолог назвала продукты, которые благоприятно влияют на эмоциональное состояние

9 апреля 2024, 06:10
Эндокринолог Наталия Тананакина рекомендует добавить в рацион сырой миндаль или бразильский орех, чтобы снизить тревожность и чувство угнетенности. Эти продукты содержат цинк и селен, которые благоприятно влияют на эмоциональное состояние.

Чтобы улучшить настроение, полезно потреблять овсяную кашу на завтрак. Она содержит много железа, что помогает поддерживать хорошее настроение в течение дня, пишет sibdepo.ru.

Не стоит забывать и о рыбе. Тунец и лосось особенно полезны при борьбе с тревожностью. Рыбий жир, содержащийся в них, снижает риск развития депрессии.

Еще одним полезным помощником может быть темный шоколад. В нем содержится триптофан, который способствует поддержанию хорошего настроения.

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