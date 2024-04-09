Эндокринолог назвала продукты, которые благоприятно влияют на эмоциональное состояние

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Чтобы улучшить настроение, полезно потреблять овсяную кашу на завтрак. Она содержит много железа, что помогает поддерживать хорошее настроение в течение дня, пишет sibdepo.ru.
Не стоит забывать и о рыбе. Тунец и лосось особенно полезны при борьбе с тревожностью. Рыбий жир, содержащийся в них, снижает риск развития депрессии.
Еще одним полезным помощником может быть темный шоколад. В нем содержится триптофан, который способствует поддержанию хорошего настроения.