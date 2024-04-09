Глава Минздрава: пермяки пьют из-за низкой мотивации и хронического стресса

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень рассказала о том, почему пермяки злоупотребляют алкоголем. На заседании регионального правительства Крутень сказала, что ожидаемая продолжительность жизни в 2024 году в Прикамье составляет 71 год, в 2030 году этот показатель должен увеличиться до 76 лет.