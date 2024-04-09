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Глава Минздрава Анастасия Крутень: пермяки пьют из-за низкой мотивации и стресса

Глава Минздрава: пермяки пьют из-за низкой мотивации и хронического стресса

9 апреля 2024, 05:22
Фото: ideogram.ai

Глава Минздрава Анастасия Крутень: пермяки пьют из-за низкой мотивации и стресса

Пермяки все чаще выпивают, несмотря на принимаемые меры.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень рассказала о том, почему пермяки злоупотребляют алкоголем. На заседании регионального правительства Крутень сказала, что ожидаемая продолжительность жизни в 2024 году в Прикамье составляет 71 год, в 2030 году этот показатель должен увеличиться до 76 лет.

Одним из факторов риска является употребление алкоголя. Показатели розничных продаж алкоголя растут.

«Среди причин можно назвать низкую мотивацию к альтернативным способам досуга, недостаточную информированность о последствиях злоупотребления алкоголем, высокий уровень хронического стресса», — пояснила Крутень.

Ранее старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова отмечала, что в 2023 году употребление алкоголя незначительно выросло. По ее словам, увеличение числа людей, пьющих алкоголь, растет с 2017 по 2023 годы из-за реакции людей на кризисные явления.

#Пермь#Алкоголь#Минздрав#Пьянство#Анастасия Крутень
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