Главе СК доложат о жестком избиении парня в Пермском крае

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об избиении молодого человека в Березниках. Речь идет об избиении парня возле подъезда. Судя по видео, которое распространилось в социальных сетях, к многоэтажки пришли несколько парней. Один из них громко кричал и угрожал парню, а затем начал его избивать.