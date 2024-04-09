properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

Главе СК Александру Бастрыкину доложат об избиении парня в Березниках

Главе СК доложат о жестком избиении парня в Пермском крае

9 апреля 2024, 03:19

Главе СК Александру Бастрыкину доложат об избиении парня в Березниках

Избиение прекратилось только в момент, когда потерпевший потерял сознание.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об избиении молодого человека в Березниках. Речь идет об избиении парня возле подъезда. Судя по видео, которое распространилось в социальных сетях, к многоэтажки пришли несколько парней. Один из них громко кричал и угрожал парню, а затем начал его избивать.

В один из моментов нападавших ударил потерпевшего, лежавшего на снегу, ногой по голове. Парень потерял сознание. После этого парни сбежали.

По данным СК, сейчас возбуждено дело по т. 213 УК РФ (хулиганство). Дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Он, че, умер? Разбуди его!». В Березниках жестоко избили юношу и сняли на видео
Узнать подробнее
#Видео#Пермь#Бастрыкин#Березники#Насилие#Избил#Избиение#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Роспотребнадзор Прикамья предупредил об опасности отравлений в сезон паводков
Сегодня, 07:05
Жалоба бывшего главного пристава Прикамья поступила в кассационный суд
Сегодня, 09:56
В Перми за три месяца родилось почти 1400 мальчиков и немногим больше 1200 девочек
Сегодня, 06:03
Прокуратура судится из-за неправильного увольнения замначальника Пермской думы
Сегодня, 06:27
В Перми поймали 40-тысячного безбилетника. Его оштрафовали и сделали подарок
Сегодня, 09:40
Скандал в образовании. Родители учеников гимназии №11 и школы №21 идут до Путина
Сегодня, 03:54
"