Главе СК доложат о жестком избиении парня в Пермском крае

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об избиении молодого человека в Березниках. Речь идет об избиении парня возле подъезда. Судя по видео, которое распространилось в социальных сетях, к многоэтажки пришли несколько парней. Один из них громко кричал и угрожал парню, а затем начал его избивать.
В один из моментов нападавших ударил потерпевшего, лежавшего на снегу, ногой по голове. Парень потерял сознание. После этого парни сбежали.
По данным СК, сейчас возбуждено дело по т. 213 УК РФ (хулиганство). Дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.