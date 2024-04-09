Губернатор Шумков призвал не повышать цены на продукты перед паводком

Шумков призвал торговые сети не использовать тревогу людей для своей выгоды и не увеличивать цены без необходимости. Он подчеркнул, что людям нужно время спокойно готовиться к наводнению, покупая все необходимое, и не отдавать последние деньги за продукты, пишет uralpolit.ru.