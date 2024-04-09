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Губернатор Шумков призвал не повышать цены на продукты перед паводком

9 апреля 2024, 14:48
Глава Курганской области, Вадим Шумков, обратился к сетям торговли с просьбой не повышать цены на продукты питания и воду во время наводнения. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Шумков призвал торговые сети не использовать тревогу людей для своей выгоды и не увеличивать цены без необходимости. Он подчеркнул, что людям нужно время спокойно готовиться к наводнению, покупая все необходимое, и не отдавать последние деньги за продукты, пишет uralpolit.ru.

Губернатор подчеркнул, что это не момент, когда нужно стремиться к большей прибыли. Он также указал, что прокуратура и ФАС получили инструкции «жестко реагировать» на подобные ситуации.

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