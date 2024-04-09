Губернатор Шумков призвал не повышать цены на продукты перед паводком

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Шумков призвал торговые сети не использовать тревогу людей для своей выгоды и не увеличивать цены без необходимости. Он подчеркнул, что людям нужно время спокойно готовиться к наводнению, покупая все необходимое, и не отдавать последние деньги за продукты, пишет uralpolit.ru.
Губернатор подчеркнул, что это не момент, когда нужно стремиться к большей прибыли. Он также указал, что прокуратура и ФАС получили инструкции «жестко реагировать» на подобные ситуации.