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Published Сегодня, 17:17

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Updated Сегодня, 17:18

Избивал людей на улицах и в общежитии. 18-летний березниковец ответит за драчливость

Избивал людей на улицах и в общежитии. 18-летний березниковец ответит за драчливость

9 апреля 2024, 17:17
Фото: 1MI
Полиция задержала молодого буяна

Следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю возбудило уголовные дела в отношении 18-летнего жителя Березников. Внимание на действия дебошира обратили СМИ, сообщает пресс-служба СУ СКР.

По данным следствия, вечером 21 января 2024 года злоумышленник, находясь в коридоре одного из общежитий в Березниках, из хулиганских побуждений избил 48-летнего мужчину. Бил руками и ногами, а также деревянной палкой по телу. После чего, применяя насилие в отношении последнего, незаконно проник в его жилище.

Ночью 23 марта подозреваемый на улице избил ранее незнакомого ему 27-летнего мужчину руками и ногами по голове и телу.

8 апреля в отношении 18-летнего березниковца возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением насилия к гражданам).

Мужчина задержан. В настоящее время следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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