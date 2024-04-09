Избивал людей на улицах и в общежитии. 18-летний березниковец ответит за драчливость

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю возбудило уголовные дела в отношении 18-летнего жителя Березников. Внимание на действия дебошира обратили СМИ, сообщает пресс-служба СУ СКР.
По данным следствия, вечером 21 января 2024 года злоумышленник, находясь в коридоре одного из общежитий в Березниках, из хулиганских побуждений избил 48-летнего мужчину. Бил руками и ногами, а также деревянной палкой по телу. После чего, применяя насилие в отношении последнего, незаконно проник в его жилище.
Ночью 23 марта подозреваемый на улице избил ранее незнакомого ему 27-летнего мужчину руками и ногами по голове и телу.
8 апреля в отношении 18-летнего березниковца возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением насилия к гражданам).
Мужчина задержан. В настоящее время следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.