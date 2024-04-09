Избивал людей на улицах и в общежитии. 18-летний березниковец ответит за драчливость

По данным следствия, вечером 21 января 2024 года злоумышленник, находясь в коридоре одного из общежитий в Березниках, из хулиганских побуждений избил 48-летнего мужчину. Бил руками и ногами, а также деревянной палкой по телу. После чего, применяя насилие в отношении последнего, незаконно проник в его жилище.