Кировстат назвал самые популярные имена текущего года

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Стоит отметить, что также были зарегистрированы необычные имена. Например, одной из новорожденных девочек было дано имя Лада, а также Лара. Среди мальчиков названиями, которые можно считать редкими, стали Аскольд и Ильнар, пишет newsler.ru.
Если вспомнить данные за прошлый год, то там уже другие имена были наиболее популярными. Среди мальчиков это были Мирон, Иван, Дмитрий, Артем и Александр. Среди девочек — София, Ева, Анна, Алиса и Анастасия. Но также можно выделить необычные имена, например, Лавлика, Златослава и Вилена у девочек, а у мальчиков — Никанор, Ерофей и Соломон.