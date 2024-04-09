Кировстат назвал самые популярные имена текущего года

Если вспомнить данные за прошлый год, то там уже другие имена были наиболее популярными. Среди мальчиков это были Мирон, Иван, Дмитрий, Артем и Александр. Среди девочек — София, Ева, Анна, Алиса и Анастасия. Но также можно выделить необычные имена, например, Лавлика, Златослава и Вилена у девочек, а у мальчиков — Никанор, Ерофей и Соломон.