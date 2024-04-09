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Кировстат назвал самые популярные имена текущего года

9 апреля 2024, 10:57
Кировстат представил данные о самых популярных именах, которые выбрали родители в Кировской области в текущем году. У девочек наиболее распространены имена Анна, София и Мария. Среди мальчиков лидируют Михаил, Тимофей и Александр.

Стоит отметить, что также были зарегистрированы необычные имена. Например, одной из новорожденных девочек было дано имя Лада, а также Лара. Среди мальчиков названиями, которые можно считать редкими, стали Аскольд и Ильнар, пишет newsler.ru.

Если вспомнить данные за прошлый год, то там уже другие имена были наиболее популярными. Среди мальчиков это были Мирон, Иван, Дмитрий, Артем и Александр. Среди девочек — София, Ева, Анна, Алиса и Анастасия. Но также можно выделить необычные имена, например, Лавлика, Златослава и Вилена у девочек, а у мальчиков — Никанор, Ерофей и Соломон.

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