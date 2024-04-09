«Кладбище электросамокатов» нашли в Перми. Что говорят сервисы кикшеринга?

В кикшеринге считают, что городским чиновникам следовало бы задуматься, как удовлетворить потребность пермяков в СИМ, и совместно с операторами организовать комфортные и упорядоченные парковки в центре Перми. Люди очевидно недовольны запретом, говорят в сервисе. Пока в сервисе «МТС Юрент» просят пользователей с пониманием относиться к новым правилам и оставлять электросамокаты на парковках.