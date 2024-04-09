«Кладбище электросамокатов» нашли в Перми. Что говорят сервисы кикшеринга?

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В Перми сегодня утром, 9 апреля, в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости» появился пост с фотографией стоянки электросамокатов. «Все зло на Леонова, 41», — написал автор. Журналисты издания 59.ru утверждают, что стоянка находится рядом — у дома на Рязанской, 132, при этом она не является официальной.
Желтые электросамокаты принадлежат сервису кикшеринга Whoosh. В пресс-службе Whoosh сообщили Properm.ru, что считают незаконным и противоречащим Конституции РФ решение об ограничении мест парковок электросамокатов в Перми. Также в компании считают незаконной и эвакуацию самокатов сервиса.
После сообщений об эвакуации средств индивидуальной мобильности (СИМ) свою позицию высказали и в пресс-службе сервиса «МТС Юрент». Сервис отчитался, что выполнил требования администрации города, отключив парковки в центре Перми. Кроме того, компания усилила число скаутов в краевой столице, которые следят за порядком, в том числе — за неправильно припаркованными самокатами.
Пресс-служба «МТС Юрент»:
— Практика показывает, что пользователи, что называется, «голосуют ногами». Люди привыкли пользоваться микромобильным транспортом там, где это необходимо. И очевидна эта необходимость именно центре, где начинается и завершается около 80% поездок. При этом в 89% случаев самокаты используются не для прогулок, а в качестве транспорта, чтобы добраться из одной точки города в другую, например, от остановки общественного транспорта — до работы, из офиса — домой.
В кикшеринге считают, что городским чиновникам следовало бы задуматься, как удовлетворить потребность пермяков в СИМ, и совместно с операторами организовать комфортные и упорядоченные парковки в центре Перми. Люди очевидно недовольны запретом, говорят в сервисе. Пока в сервисе «МТС Юрент» просят пользователей с пониманием относиться к новым правилам и оставлять электросамокаты на парковках.