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Published Сегодня, 06:26

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Ураза-байрам в Прикамье в 2024 году: когда празднуется, что можно и нельзя

Когда и как в Перми отмечается Ураза-байрам

9 апреля 2024, 06:26
Фото: vk.com/anvarablaev

Ураза-байрам в Прикамье в 2024 году: когда празднуется, что можно и нельзя

День разговения отмечается в мусульманском мире на этой неделе.

Завтра, 10 апреля, все мусульмане отмечают праздник разговения Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Он является окончанием Великого поста — священного месяца Рамадан (Рамазан). В России Рамадан в текущем году начался с заходом солнца 10 марта, а завершается в ночь с 8 на 9 апреля. Великий пост продолжается с 11 марта по 9 апреля, напоминает «Российская газета».

Где и когда пройдут службы в Перми

10 апреля большие праздничные службы Ид-намаз состоятся:

  • в Соборной мечети Пермского края в 9:00 (бульвар Гагарина, 74);
  • в мечети микрорайона Гайва в 8:00 (ул. Бирская, 15).

Почему Рамадан — священный месяц

Во время Рамадана мусульмане соблюдают ряд запретов и ограничений, чтобы показать любовь к Аллаху, научиться смирению и покаянию, а также стать более милосердными.

Мусульмане верят, что именно в Рамадан людям был ниспослан Коран, поэтому месяц стал священным. В это время пророк Мухаммед пребывал в духовном уединении в пещере Хира в окрестностях Мекки. Там посредник между Аллахом и людьми ангел Джибриль принес пророку первое божественное откровение. Это случилось в Ночь могущества (ночь аль-Кадр), которая празднуется в последнюю декаду Рамадана. В текущем году Ночь могущества состоялась на 27-й день Рамадана — с 5 на 6 апреля.

Что нельзя делать в Великий пост

В священный месяц верующим нельзя есть и пить во время светового дня. Разрешается принимать пищу лишь два раза в день — до рассвета и после заката. Первый прием пищи называется «сухур», а второй — «ифтар». Кроме того, запрещено курить или нюхать табак или кальян, а также глотать мокроту — это считается питьем. Всем мусульманам запрещено вступать в интимную связь.

Анвар хазлат Аблаев, муфтий Пермского края:

— Пост — это духовная дисциплина, которая раскрывает в человеке все хорошее. Пост — это благодатная школа духовного роста, которая помогает осознать ценность благ, имеющихся у человека, пробуждает чувство благодарности и понимания того, кто обладает меньшим или недостаточным уделом.
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#Общество#Пермь#Праздник#Религия#Мусульмане#Ислам#Ураза-байрам
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