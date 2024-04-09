Когда и как в Перми отмечается Ураза-байрам

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Завтра, 10 апреля, все мусульмане отмечают праздник разговения Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Он является окончанием Великого поста — священного месяца Рамадан (Рамазан). В России Рамадан в текущем году начался с заходом солнца 10 марта, а завершается в ночь с 8 на 9 апреля. Великий пост продолжается с 11 марта по 9 апреля, напоминает «Российская газета».
10 апреля большие праздничные службы Ид-намаз состоятся:
Во время Рамадана мусульмане соблюдают ряд запретов и ограничений, чтобы показать любовь к Аллаху, научиться смирению и покаянию, а также стать более милосердными.
Мусульмане верят, что именно в Рамадан людям был ниспослан Коран, поэтому месяц стал священным. В это время пророк Мухаммед пребывал в духовном уединении в пещере Хира в окрестностях Мекки. Там посредник между Аллахом и людьми ангел Джибриль принес пророку первое божественное откровение. Это случилось в Ночь могущества (ночь аль-Кадр), которая празднуется в последнюю декаду Рамадана. В текущем году Ночь могущества состоялась на 27-й день Рамадана — с 5 на 6 апреля.
В священный месяц верующим нельзя есть и пить во время светового дня. Разрешается принимать пищу лишь два раза в день — до рассвета и после заката. Первый прием пищи называется «сухур», а второй — «ифтар». Кроме того, запрещено курить или нюхать табак или кальян, а также глотать мокроту — это считается питьем. Всем мусульманам запрещено вступать в интимную связь.
Анвар хазлат Аблаев, муфтий Пермского края:
— Пост — это духовная дисциплина, которая раскрывает в человеке все хорошее. Пост — это благодатная школа духовного роста, которая помогает осознать ценность благ, имеющихся у человека, пробуждает чувство благодарности и понимания того, кто обладает меньшим или недостаточным уделом.