Когда и как в Перми отмечается Ураза-байрам

В священный месяц верующим нельзя есть и пить во время светового дня. Разрешается принимать пищу лишь два раза в день — до рассвета и после заката. Первый прием пищи называется «сухур», а второй — «ифтар». Кроме того, запрещено курить или нюхать табак или кальян, а также глотать мокроту — это считается питьем. Всем мусульманам запрещено вступать в интимную связь.